Bacio Luna Venere, congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi

L'evento celeste si è verificato nella serata di domenica 19 aprile. Lo spettacolo, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale

Lo spettacolo celeste del “bacio” tra la Luna e Venere ha illuminato il cielo nella serata di domenica 19 aprile. L'evento, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale. Nella stessa porzione di cielo era presente anche Urano, ma per la visione di questo pianeta era necessario l’utilizzo di un telescopio.