Bacio Luna Venere, congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi

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Bacio Luna Venere, la congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi. Foto

Scienze
Credit Gruppo Astrofili Palidoro - Facebook

L'evento celeste si è verificato nella serata di domenica 19 aprile. Lo spettacolo, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale

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Lo spettacolo celeste del “bacio” tra la Luna e Venere ha illuminato il cielo nella serata di domenica 19 aprile. L'evento, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale. Nella stessa porzione di cielo era presente anche Urano, ma per la visione di questo pianeta era necessario l’utilizzo di un telescopio. 

Credit Gruppo Astrofili Palidoro - Facebook

L'incontro tra la Luna e Venere

Come spiegato nella rubrica dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'incontro tra la Luna, Venere e le Pleiadi si è verificato nella costellazione del Toro, cui l'ammasso stellare è connesso. Nella costellazione risaltava anche la stella Aldebaran. 

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©Ansa

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