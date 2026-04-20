Bacio Luna Venere, congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi

Bacio Luna Venere, la congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi. FotoScienze
L'evento celeste si è verificato nella serata di domenica 19 aprile. Lo spettacolo, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale
Lo spettacolo celeste del “bacio” tra la Luna e Venere ha illuminato il cielo nella serata di domenica 19 aprile. L'evento, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi, è stato visibile a occhio nudo. Durante il "bacio", la luna crescente si è "avvicinata" al pianeta di Venere dando vita a una suggestiva congiunzione astrale. Nella stessa porzione di cielo era presente anche Urano, ma per la visione di questo pianeta era necessario l’utilizzo di un telescopio.
L'incontro tra la Luna e Venere
Come spiegato nella rubrica dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'incontro tra la Luna, Venere e le Pleiadi si è verificato nella costellazione del Toro, cui l'ammasso stellare è connesso. Nella costellazione risaltava anche la stella Aldebaran.
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Questa notte si è conclusa positivamente la missione che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna in un viaggio durato 10 giorni. L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è avvenuto alle ore 2.07 italiane, riportando senza problemi sulla Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen