Artemis II, le immagini del rientro di Orion sulla Terra. FOTO

Questa notte si è conclusa positivamente la missione che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna in un viaggio durato 10 giorni. L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è avvenuto alle ore 2.07 italiane, riportando senza problemi sulla Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen