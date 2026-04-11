Artemis II, le immagini del rientro di Orion sulla Terra. FOTO

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Artemis II

Artemis II, le immagini del rientro della capsula Orion sulla Terra. FOTO

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©Ansa

Questa notte si è conclusa positivamente la missione che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna in un viaggio durato 10 giorni. L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è avvenuto alle ore 2.07 italiane, riportando senza problemi sulla Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen

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