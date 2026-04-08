La missione Artemis II riaccende l'hype, ecco i 17 migliori film ambientati nello spazioCinema
Introduzione
La missione Artemis II ha contribuito a riportare al centro dell’attenzione globale il tema dell’esplorazione spaziale, riaccendendo curiosità e aspettative verso i viaggi oltre l’orbita terrestre.
Questo rinnovato entusiasmo si riflette anche nell’interesse verso il cinema, che da sempre ha trovato nello spazio una delle sue ambientazioni più suggestive e simboliche, capace di unire spettacolo visivo, innovazione tecnologica e riflessioni sul rapporto tra uomo e universo.
Scopriamo di seguito quali sono i più grandi capolavori cinematografici che hanno come massimo protagonista proprio lo spazio, dai classici intramontabili come 2001: Odissea nello spazio fino ad arrivare ai titoli recenti, come il nuovissimo L'ultima missione: Project Hail Mary (che gli astronauti della missione Artemis II hanno guardato prima della partenza).
Quello che devi sapere
Arrival, 2016
REGIA: Dennis Villeneuve
ATTORI: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien
Louise Banks, linguista di fama mondiale, ha perso la propria figlia prematuramente ma quello che lei crede la fine è in realtà l’inizio di una storia incredibile. Navi aliene cercano un contatto nel mondo e Louise viene reclutata dall'esercito degli Stati Uniti insieme al fisico teorico Ian Donnelly per penetrare il monumentale monolite e 'interrogare' gli extraterrestri sulle loro intenzioni. Louise dovrà trovare un alfabeto comune per costruire un dialogo con l'altro.
Armageddon, 1998
REGIA: Michael Bay
ATTORI: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi
Un meteorite minaccia il pianeta Terra e la Nasa decide che c’è un solo modo per distruggere l'asteroide: atterrare sulla superficie del meteorite e farlo esplodere dall'interno. Per farlo però c’è bisogno di una squadra di trivellatori americani, improbabili eroi abituati ad estrarre il petrolio e che raccoglieranno le speranze di tutto il mondo.
Apollo 13, 1995
REGIA: Ron Howard
ATTORI: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kathleen Quinlan
Apollo 13 ricostruisce cinematograficamente la missione spaziale che tenne con il fiato sospeso l'America nell'aprile del 1970. Apollo 13, con destinazione Luna, è piena però di complicazioni. L'esplosione del motore dei serbatoi dell'ossigeno e del motore principale obbliga i tre astronauti a bordo in una vera e propria trappola spaziale. Con tenacia e grandi abilità, la tragedia viene evitata e i tre rientrano nell'atmosfera sani e salvi.
Star Wars (L’Impero colpisce ancora), 1980
REGIA: Irvin Kershner
ATTORI: Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Frank Oz, Alec Guinness
I ribelli si compattano per combattere l’Impero dopo la distruzione della Morte Nera. Luke Skywalker si sposta nel sistema Dagobah e viene addestrato dal maestro Yoda così da diventare vero Jedi. Han Solo e la principessa Leia sono braccati da Darth Vader che va a caccia di Skywalker. I due si rifugiano da Lando Carlissian, amico di Han Solo. Il cacciatore di taglie avverte Darth Vader che fa prigioniero Han Solo in una lastra di carbonio e poi affronta Luke Skywalker.
Gravity, 2013
REGIA: Alfonso Cuarón
ATTORI: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Phaldut Sharma
Gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalsky si stanno occupando di riparare una stazione orbitante nello spazio quando vengono travolti da una tempesta di detriti. La stazione è distrutta e li lascia a vagare nello spazio nel disperato tentativo di sopravvivere e trovare una maniera per tornare sulla Terra.
Interstellar, 2014
REGIA: Christopher Nolan
ATTORI: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow
Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra, da diversi decenni l'umanità è in crisi da cibo e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. La scienza è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l'uomo non è mai andato sulla Luna, si trattava solo di propaganda. L'ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto, che il pianeta Terra non si salverà, che è comparso un warmhole vicino Saturno in grado di condurli in altre galassie e che qualcuno deve andare lì a cercare l'esito di tre diverse missioni partite anni fa. Forse una di quelle tre ha scoperto un pianeta buono per trasferire la razza umana e in quel caso è già pronto un piano di evacuazione. Andare e tornare è l'unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.
Moon, 2009
REGIA: Duncan Jones
ATTORI: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Matt Berry
La Lunar ha trovato il modo di generare l’energia in maniera pulita e non dannosa sfruttando il materiale presente sul lato oscuro della Luna. Il lavoro viene sorvegliato da una base posta sul satellite naturale della Terra abitata unicamente da un computer tuttofare dalla voce umana e da un uomo, solo. Un incidente quasi mortale gli farà scoprire che è tutto un inganno e lo metterà in contatto con un altro se stesso.
Solaris, 2002
REGIA: Steven Soderbergh
ATTORI: George Clooney, Natacha McEhone, Jeremy Davies, Ulrich Tukur, Natascha McElhone
Un messaggio dalla piattaforma che ruota intorno al pianeta Solaris viene intercettato da un astronauta. Decide così di andare in missione e scopre che a bordo ci sono state morti violente ma, soprattutto, che il pianeta ha la forza di materializzare l'inconscio degli umani. Ricompare così sua moglie.
Alien, 1979
REGIA: Ridley Scott
ATTORI: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt
L'astronave Nostromo sbarca su un pianeta da cui proviene un SOS. Un membro dell'equipaggio viene attaccato da un essere a forma di ragno. I coloni sono stati in realtà sterminati da una razza aliena che ha trasformato la base in una gigantesca covata.
2001: Odissea nello spazio, 1968
REGIA: Stanley Kubrick
ATTORI: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter
Alle origini dell'uomo, un misterioso monolito compare sulla Terra. La sua presenza attiva l'intelligenza dei primati. Sulla Luna, in prossimità del cratere Tyco, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene tenuta sotto il massimo segreto. Il monolito lancia però un segnale verso il pianeta Giove. Diciotto mesi dopo l'astronave Discovery si dirige verso il pianeta. A bordo si trovano due astronauti, Frank e David, tre ricercatori ibernati e il computer della nuova generazione, HAL 9000.
Return to Space, 2022
REGIA: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
ATTORI: Elon Musk, Bob Behnken, Doug Hurley, protagonisti reali
Documentario che ripercorre il percorso che ha portato al ritorno del volo umano nello spazio attraverso le missioni SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale. Attraverso immagini d’archivio e testimonianze dirette, vengono raccontate le fasi di progettazione, sviluppo e test dei sistemi di lancio, insieme alle sfide tecniche e organizzative affrontate dal team coinvolto. Il film segue anche gli astronauti durante la preparazione e l’esecuzione delle missioni, evidenziando il lavoro di coordinamento tra ingegneri, tecnici e personale operativo. Il risultato è una ricostruzione del passaggio verso una nuova fase dell’esplorazione spaziale, in cui il settore privato assume un ruolo centrale nel supporto alle missioni con equipaggio.
Proximity, 2020
REGIA: Eric Demeusy
ATTORI: Ryan Masson, Highdee Kuan, Christian Prentice, Shaw Jones
Un giovane ingegnere della NASA si ritrova coinvolto in un’esperienza che cambia radicalmente la sua percezione della realtà dopo aver registrato un segnale proveniente dallo spazio. In seguito a questo evento, sostiene di aver avuto un incontro diretto con entità non terrestri, ma le sue affermazioni vengono accolte con scetticismo dalla comunità scientifica e dalle autorità. Nel tentativo di dimostrare la veridicità della sua esperienza, si trova immerso in una rete di eventi che lo portano a confrontarsi con organizzazioni governative e interrogativi sulla natura dei contatti extraterrestri. La vicenda si sviluppa tra indagine, ricerca della verità e tensione psicologica, mettendo in discussione il confine tra realtà oggettiva e percezione individuale.
Sputnik, 2020
REGIA: Egor Abramenko
ATTORI: Oksana Akinshina, Pyotr Fyodorov, Fedor Bondarchuk
Un cosmonauta rientra sulla Terra dopo una missione spaziale che si è conclusa in circostanze anomale, portando con sé una presenza biologica sconosciuta. Viene affidato a una struttura militare e sottoposto all’osservazione di un’équipe scientifica incaricata di comprendere la natura dell’organismo che sembra convivere con lui. Con il passare del tempo, emerge che la creatura non è semplicemente un parassita, ma possiede caratteristiche complesse che influenzano il comportamento e le condizioni fisiche del soggetto ospitante. Le dinamiche tra controllo, ricerca scientifica e rischio biologico si intensificano, mentre la situazione evolve in modo imprevedibile, portando a interrogativi etici e scientifici su contatto extraterrestre e gestione di entità sconosciute.
Space Oddity, 2022
REGIA: Kyra Sedgwick
ATTORI: Kyle Allen, Alexandra Shipp, Kevin Bacon, Madeline Brewer
Un uomo decide di intraprendere un viaggio verso Marte, spinto dal desiderio di cambiare vita e lasciarsi alle spalle un presente incerto e relazioni personali complicate. Prima della partenza, affronta una serie di eventi che lo portano a riflettere sulle sue scelte, sui legami affettivi e sulle responsabilità che sta per abbandonare. Il percorso verso la missione spaziale diventa così un processo di trasformazione personale, in cui le decisioni emotive e pratiche si intrecciano. La prospettiva del viaggio interplanetario non è solo un traguardo tecnologico, ma anche un punto di svolta esistenziale, in cui il protagonista deve confrontarsi con ciò che lascia dietro di sé e con ciò che spera di trovare nel suo futuro oltre la Terra.
I.S.S., 2023
REGIA: Gabriela Cowperthwaite
ATTORI: Ariana DeBose, Chris Messina, Pilou Asbæk, John Gallagher Jr.
A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un equipaggio composto da astronauti americani e cosmonauti russi conduce una normale missione scientifica in condizioni di cooperazione internazionale. Tuttavia, quando sulla Terra scoppia un conflitto geopolitico, gli equilibri all’interno della stazione iniziano a incrinarsi, riflettendo le tensioni tra le nazioni rappresentate. Gli ordini ricevuti dai rispettivi governi pongono i membri dell’equipaggio di fronte a scelte difficili, mettendo in discussione fiducia, lealtà e sopravvivenza. In un ambiente chiuso e isolato come quello orbitale, ogni decisione ha conseguenze immediate e potenzialmente irreversibili, trasformando la missione in una situazione critica dove il controllo della stazione diventa centrale e la cooperazione lascia progressivamente spazio al conflitto.
Spaceman, 2024
REGIA: Johan Renck
ATTORI: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar
Un astronauta in missione solitaria ai margini del Sistema Solare vive una progressiva crisi esistenziale mentre si trova lontano da ogni contatto umano. Durante il viaggio, entra in contatto con una presenza misteriosa a bordo della navicella, che sembra osservare e interagire con lui in modi ambigui e difficili da interpretare. Questo incontro lo costringe a confrontarsi con ricordi personali, relazioni passate e scelte di vita che hanno contribuito alla sua attuale condizione emotiva. Il confine tra realtà e percezione si fa sempre più labile, trasformando la missione scientifica in un percorso introspettivo che esplora solitudine, identità e bisogno di connessione umana, mentre lo spazio profondo diventa lo scenario simbolico del suo viaggio interiore.
L’ultima missione: Project Hail Mary, 2026
REGIA: Phil Lord, Christopher Miller
ATTORI: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub
Un uomo si risveglia a bordo di un’astronave senza ricordare chi sia né come sia arrivato lì. Poco alla volta recupera frammenti della propria identità e scopre di essere l’unico sopravvissuto di una missione disperata, concepita per salvare l’umanità da una minaccia cosmica che sta compromettendo la stabilità del Sole. Nel corso del viaggio interstellare, dovrà utilizzare conoscenze scientifiche, capacità di adattamento e ingegno per comprendere fenomeni sconosciuti e trovare una soluzione concreta alla crisi. L’isolamento, le difficoltà tecniche e l’incontro con forme di vita inattese trasformano la missione in una prova estrema sia fisica che mentale, in cui cooperazione e scoperta diventano elementi chiave per la sopravvivenza globale.