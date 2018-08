Cast Away, tra i migliori film con Tom Hanks, in onda il 16 agosto su Sky Cinema Stars

Il 16 agosto su Sky Cinema Stars, il canale dedicato ai grandi di Hollywood, sarà protagonista con pellicole come Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Salvate il soldato Ryan e Cast Away. Ma tra i migliori film di Tom Hanks ci sono molte altre perle.

TOM HANKS, UN DIVO SEMPRE AL TOP

Se non fosse che è sempre il momento di Tom Hanks, si potrebbe quasi dire che questo è il momento di Tom Hanks. Da tre decenni a questa parte, infatti, il simpatico e soprattutto talentuoso attore originario di Concord, California, è sempre rimasto sulla cresta dell'onda, praticamente senza sbagliare un colpo.

Ora il buon vecchio Tom sarà tra i protagonisti di Sky Cinema Stars, il canale Sky dedicato solo ai grandi del cinema, con film come Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Salvate il soldato Ryan e Cast Away. Che, senza dubbio, rientrano nel novero dei suoi lavori più apprezzati. Ma assieme a questi tre capolavori ce ne sono molti altri: ecco i quindici migliori film di Tom Hanks, riportati rigorosamente in ordine cronologico di uscita.



I MIGLIORI FILM CON TOM HANKS

Big

Il film che ha "introdotto" Tom Hanks agli Academy Awards, con la sua prima nomination ai premi Oscar come Miglior attore protagonista. Una commedia spensierata in pieno stile anni '80, che però mette già in luce il potenziale di questo giovane divo che continua a macinare un successo dopo l'altro. Josh è un ragazzino di dodici anni innamorato di una compagna di scuola più grande di lui e costretto dai genitori a fare da babysitter alla sorellina piccola. Un giorno esprime il desiderio di diventare un adulto e, un po' come Renato Pozzetto in Da grande, si risveglia l'indomani con venti anni di più e comincia a sperimentare l'ebbrezza della libertà di un maggiorenne.

Anno: 1988

Genere: commedia

Regia: Penny Marshall

Cast: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, David Moscow, Jared Rushton, John Heard

Philadelphia

Una delle pellicole più influenti degli anni '90 (oltre che uno dei migliori film con Tom Hanks), che ha cercato a suo modo di rompere il muro di indifferenza che ancora circondava i malati di Aids. Qui Tom è Andy Beckett, un brillante avvocato gay che però scopre di essere affetto dal virus dell'HIV e a causa della sua malattia e del suo orientamento sessuale viene licenziato. L'unico ad accettare di aiutarlo nella causa legale che ne segue è l'avvocato afroamericano di scarsa fama Joe Miller. Insieme, pur contro ogni pronostico, i due cercheranno di sconfiggere i pregiudizi legati alla malattia. Una performance memorabile che vale ad Hanks l'Oscar come Migliore attore protagonista. Da ricordare anche il brano della colonna sonora composto per l'occasione da Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia (Oscar come Miglior canzone).

Anno: 1993

Genere: drammatico

Regia: Jonathan Demme

Cast: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas, Jason Robards, Lisa Summerour

Insonnia d'amore

Pellicola decisamente più frivola di Philadelphia, ma non per questo meno apprezzabile, anche perché vede tornare sul set (come avverrà ancora in futuro) l'affiatatissima coppia formata da Tom Hanks e Meg Ryan. Qui Tom è un vedovo con figlioletto a carico, ancora affranto dalla morte della moglie. Il pargolo lo convince a esporre il suo caso in radio, al che l'uomo comincia a ricevere numerose lettere da aspiranti fidanzate. Tra queste, a colpirlo di più sarà proprio quella scritta dalla conduttrice radiofonica che aveva dato spazio alla sua storia.



Anno: 1993

Genere: romantico

Regia: Nora Ephron

Cast: Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Rosie O'Donnel, Ross Malinger



Forrest Gump

È un periodo magico per Tom Hanks, uno dei pochissimi attori a vincere il premio Oscar per due anni consecutivi. A consentirgli la doppietta è il ruolo di culto di Forrest Gump, un ragazzo "sempliciotto" che nonostante tutto riesce nel corso dei decenni a vivere una vita incredibile, piena di avventure, difficoltà e soddisfazioni. Il regista riesce nell'impresa di costruire una pellicola allo stesso tempo leggera e profonda, divertente e commovente, senza scivolare mai nella retorica. Tante, anzi tantissime le scene da ricordare, a cominciare dalla corsa infinita di Forrest, seguito da centinaia di seguaci, per poi fermarsi e dichiarare semplicemente "Sono un po' stanchino", piantando tutti in asso.

Anno: 1994

Genere: commedia

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, Haley Joel Osment, Mykelti Williamson

Apollo 13

La drammatica storia dell'Apollo 13, missione spaziale della NASA capitanata dal comandante Jim Lovell, che per un soffio non è finita in tragedia. Al fianco di Tom Hanks nei panni del capo equipaggio, gli altri due astronauti sono Kevin Bacon e Bill Paxton, ma è da ricordare anche l'interpretazione di Ed Harris. L'attore torna a collaborare a più di dieci anni di distanza con Ron Howard, che lo aveva già voluto in Splash - Una sirena a Manhattan, e che altri dieci anni più tardi lo chiamerà per il ruolo da protagonista ne Il codice Da Vinci.

Anno: 1995

Genere: drammatico

Regia: Ron Howard

Cast: Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinise, Bill Paxton, Ed Harris, Kathleen Quinlan

Salvate il soldato Ryan

All'indomani dello sbarco in Normandia, il capitano John Miller viene incaricato di mettere in piedi una missione di soccorso per recuperare dalle linee nemiche il soldato semplice James Francis Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli partiti per la guerra. Steven Spielberg costruisce un film grandioso, che passa alla storia per la dettagliata ricostruzione dell'assalto alleato, con la macchina da presa che non risparmia allo sguardo dello spettatore nemmeno i momenti più cruenti. Nomination agli Oscar per Tom Hanks.

Anno: 1998

Genere: guerra

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Jeremy Davis, Tom Sizemore, Edward Burnes, Vin Diesel, Giovanni Ribisi

Il miglio verde

Tom Hanks è Paul Edgecombe, un secondino nel braccio della morte di un carcere degli anni '30. Ed è dal suo punto di vista che viene raccontato l'arrivo in prigione di John Coffey, un corpulento afroamericano accusato di un orribile crimine. All'apparenza un po' "lento", l'uomo mostra però ben presto di avere dei poteri davvero speciali.

Anno: 1999

Genere: drammatico

Regia: Frank Darabont

Cast: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Michael Jeter, James Cromwell, David Morse, Sam Rockwell, Patricia Clarkson

Cast Away

Robert Zemeckis richiama Tom Hanks per raccontare un'altra storia incredibile: questa volta il protagonista si chiama Chuck Noland, è un dirigente della FedEx, celebre ditta di spedizioni, ed è felicemente fidanzato con una donna che vuole presto sposare. Ma un giorno, in volo per lavoro verso la Malesia, precipita su un'isola completamente deserta, dove si trova costretto a lottare per la sopravvivenza e per combattere la solitudine "fa amicizia" con un pallone da pallavolo che ribattezza Wilson. Un vero e proprio one-man show in cui Hanks regge buona parte del film solo sulle sue spalle.

Anno: 2000

Genere: avventura

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Leonic Citer, David Allen Brooks

Era mio padre

A pieno titolo tra i migliori film di Tom Hanks, che qui interpreta Mike Sullivan, killer al soldo del malavitoso irlandese John Rooney. Un giorno il figlio di Mike vede suo padre e il figlio del boss, Connor, uccidere un uomo. Connor decide allora di eliminare il ragazzino. Sullivan fugge assieme al suo pargolo, ma sulle loro tracce c'è un altro sicario, il deviato Maguire. Un gangster movie crudo e spietato, che tiene incollati alla sedia fino all'ultimo.

Anno: 2002

Genere: drammatico

Regia: Sam Mendes

Cast: Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Jude Law, Paul Newman, Daniel Craig, Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci

Prova a prendermi

Due titani di Hollywood come Tom Hanks e Leonardo DiCaprio faccia a faccia in questa brillante commedia diretta da Steven Spielberg. Leo è Frank Abagnale Jr. (dal cui libro di memorie è tratto il film), un giovane truffatore esperto nel cambiare identità a suo piacimento. Tom è Carl Hanratty, l'agente dell'FBI sulle sue tracce. Una sfida all'ultimo inseguimento che è molto di più di una semplice partita a guardie e ladri, perché a giocare sono due tipi maledettamente in gamba e a dir poco tenaci.

Anno: 2002

Genere: commedia

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams, James Brolin, Nathalie Baye

The Terminal

Forse uno dei film con Tom Hanks più sottovalutati, ma in realtà si tratta di una piccola gemma, firmata ancora una volta da Steven Spielberg. La pellicola racconta la storia di Viktor Navorski, cittadino di un immaginario paese dell'Est Europa, che sbarca all'aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy proprio mentre nella sua nazione si svolge un colpo di stato. Con un passaporto improvvisamente non più valido si vede negare il visto d'ingresso, ma non può nemmeno fare ritorno in patria: si troverà così a vivere all'interno dell'aeroporto.



Anno: 2004

Genere: commedia/drammatico

Regia: Steven Spielberg



Cast:Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Diego Luna, Stanley Tucci, Barry Shabaka Henley



Il codice Da Vinci

Tom Hanks e Ron Howard fanno di nuovo squadra e portano su grande schermo le pagine del bestseller di Dan Brown Il codice Da Vinci. Due i sequel: Angeli e demoni e il già citato Inferno. Aiutato dalla crittologa della polizia Sophie Neveu, il professor Robert Langdon si reca a Parigi per indagare su un caso a dir poco misterioso, che rimanda a segreti custoditi da secoli. Di mezzo ci sono i templari, il Graal, il matematico Fibonacci e chi più ne ha più ne metta.

Anno: 2006

Genere: thriller

Regia: Ron Howard

Cast: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Alfred Molina, Paul Bettany

Captain Phillips - Attacco in mare aperto

Da un reale episodio di cronaca, la storia di una nave portacontainer presa in ostaggio dai pirati al largo della Somalia. A cercare di risolvere la situazione il capitano del vascello, Richard Phillips, che si ritrova a trattare con il comandante del manipolo di disperati, un uomo di nome Abduwali Muse (il bravissimo Barkhad Abdi, candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista). Alta tensione in alto mare in uno dei migliori film con Tom Hanks.

Anno: 2013

Genere: drammatico

Regia: Paul Greengrass

Cast: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Catherine Keener, Michael Chernus, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali

Il ponte delle spie

In questa lista non può mancare una delle ultime prove di Tom Hanks, con Steven Spielberg ancora alla regia. Negli anni della guerra fredda, l'avvocato James Donovan viene contattato per difendere in tribunale la spia sovietica Rudolf Abel. Subito però viene pressato affinché la sua difesa non sia troppo scrupolosa, ma il professionista finisce per prendersi il caso a cuore e fa il possibile per svolgere al meglio il suo lavoro.

Anno: 2015

Genere: spionaggio

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Jesse Plemons, Austin Stowell

Sully

Tom Hanks è il pilota di linea Chesley Sullenberg, detto Sully. Nel gennaio del 2009 (il film è tratto da una storia vera), Sully decolla dall'aeroporto LaGuardia di New York, quando il suo velivolo viene investito da uno stormo di uccelli e lui si ritrova costretto a un pericoloso ammaraggio sul fiume Hudson. Pubblico e stampa lo accolgono come un eroe, ma paradossalmente l'uomo viene messo sotto inchiesta per condotta pericolosa.



Anno:2016

Genere: drammatico/biografico

Regia: Clint Eastwood



Cast:Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart, Anna Gunn, Mike O'Malley

The Post

Chiude la classifica dei migliori film di Tom Hanks l'ennesima collaborazione con Steven Spielberg, che qui gli affianca un'altra grande del cinema come Meryl Streep. La storia (ancora una volta vera) raccontata è quella della proprietaria e dei redattori del Washington Post, che nei primi anni '70 decisero di pubblicare alcuni documenti top secret sulla guerra del Vietnam, pur rischiando di essere portati in giudizio.



Anno: 2017

Genere: storico

Regia: Steven Spielberg



Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Alison Brie