Spazio, missione Artemis nella fase finale per orbita lunare

E' la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a raggiungere la distanza massina dalla Terra mai toccata da esseri umani. Intorno alle 7,00 del mattino italiane gli astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, con Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese Csa, hanno eseguito l'ultima manovra per affinare la traiettoria della navetta Orion verso la Luna in vista del passaggio ravvicinato, previsto quando in Italia saranno le 1,02 di martedì 7 aprile. Hanno anche eseguito un nuovo test delle tute pressurizzate e, dopo qualche ora di riposo, il centro di controllo a Houston li sveglierà alle 16:50 (ora italiana) per proseguire i preparativi. Alle 18,41 italiane Orion entrerà nella sfera d'influenza della Luna, ossia la gravità lunare diventerà la forza dominante sulla traiettoria della navetta in vista del passaggio ravvicinato. Sarà una giornata intensa, con un ritmo scandito ora per ora dal centro di controllo ma che, naturalmente, potrebbe subire delle variazioni. Ecco i principali appuntamenti, in ora italiana: alle 19:56 è previsto il superamento del record di distanza massima dell'uomo dalla Terra, pari a 400mila chilometri, stabilito nel 1970 dall'Apollo 13; alle 20,45 inizio del sorvolo della superficie lunare, con l'avvio della campagna di osservazioni; quando la navetta passerà dietro la Luna le comunicazioni con la Terra si interromperanno per circa 40 minuti ed è in questo periodo, esattamente alle 1,02 che è previsto l'avvicinamento massimo di Orion al suolo lunare, a 6.550 chilometri; cinque minuti più tardi la navetta dovrebbe stabilire il nuovo record della distanza massima dalla Terra, di 405mila chilometri. Alle 1,25 la ripresa delle comunicazioni con la Terra e alle 2,35, quando la Luna passerà davanti al Sole, gli astronauti vedranno un'eclissi. Alle 3,20 la conclusione del sorvolo lunare.