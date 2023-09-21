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Da Paternò ad Artemis III: la carriera di Luca Parmitano. FOTOSTORIA

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©Ansa

L'astronatua italiano sarà protagonista di Artemis III, il terzo volo spaziale della sua carriera. Selezionato dall'Esa nel 2009, ha partecipato a due missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2019 è diventato il primo italiano a comandare la ISS. Una carriera costruita tra Aeronautica Militare, ricerca e missioni spaziali

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