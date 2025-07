Israele Medio Oriente, Hamas: "Presentata proposta su tregua". LIVE

L'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il ritiro delle truppe israeliane dall'enclave sono i punti focali della risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco, comprensiva di richiesta aggiornate su questi due aspetti. Lo ha riferito all'Afp una fonte palestinese a conoscenza dei negoziati in corso. La stessa fonte ha affermato che Hamas chiede anche garanzie sulla fine definitiva della guerra, per garantire che Israele non torni a combattere dopo la scadenza della tregua di 60 giorni. Secondo Ynet, le precedenti garanzie sulla fine della guerra sono state fornite solo oralmente e Hamas sta cercando di includerle nel testo della proposta. Per quanto riguarda la questione degli aiuti umanitari, notizie diffuse sia dai media ebraici che arabi suggeriscono che Hamas stia chiedendo che la responsabilita' di portare aiuti nella Striscia di Gaza torni all'ONU. Dai resoconti non e' chiaro se la controversa Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Stati Uniti e Israele, verrebbe completamente rimossa dalla Striscia in questo scenario, o se continuerebbe a svolgere un ruolo nella distribuzione degli aiuti. Il canale israeliano Channel 12 riporta inoltre che Hamas chiede un ritiro delle truppe israeliane piu' esteso di quanto proposto da Israele, con una zona cuscinetto piu' ristretta lungo il confine di Gaza. Mentre all'inizio di questo mese alcune fonti avevano riferito al Times of Israel che Israele stava spingendo per una zona cuscinetto di due chilometri (1,2 miglia) attorno al perimetro di Gaza, il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat riporta che Hamas ora chiede che la zona cuscinetto non si estenda oltre gli 800 metri (0,49 miglia) all'interno dell'enclave. Separatamente, l'agenzia di stampa cita una fonte palestinese vicina ai negoziati, la quale afferma che Hamas ha aumentato il numero di prigionieri di sicurezza palestinesi che scontano l'ergastolo e che si aspetta che Israele rilasci in cambio di ogni ostaggio ancora in vita. L'ultima risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco e di accordo sulla presa di ostaggi e' stata presentata solo poche ore dopo che una precedente risposta era stata respinta dai mediatori arabi, che si erano rifiutati persino di condividerla con gli Stati Uniti e Israele e avevano chiesto al gruppo terroristico di presentare qualcosa di piu' ragionevole.