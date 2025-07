Scontri in Siria, chi sono i drusi e cosa sta succedendo nel Paese

Introduzione

La caduta del regime di Bashar al-Assad dopo una lunga e sanguinosa guerra civile, non sembra aver portato - almeno per il momento - la pace in Siria. Nel Paese oggi guidato da Ahmed al-Sharaa, in precedenza noto come al-Jolani, si sono registrati scontri negli ultimi giorni tra gruppi leali al nuovo governo e la minoranza dei Drusi, in particolare nella zona della città di Sweida a sud della Siria.

Solamente questa settimana gli scontri hanno causato la morte di decine di persone, e questo ha spinto le forze governative a intervenire a Sweida. Ma l’arrivo delle truppe fedeli a Damasco ha spinto a sua volta Israele - che ha giustificato l’attacco con il suo impegno a proteggere i Drusi - a intervenire, compiendo raid aerei e bombardando nella giornata di ieri il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco. In serata poi l'esercito siriano ha cominciato il ritiro dalla città.