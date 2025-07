Guerra Gaza, colloqui indiretti Hamas-Israele proseguono a Doha. LIVE

I colloqui indiretti tra Hamas e Israele proseguono a Doha senza una tempistica definita per la loro conclusione, ha dichiarato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed bin Mohammed Al Ansari. "Finché si terranno gli incontri, le delegazioni saranno presenti qui a Doha e tutte le parti comunicheranno quotidianamente. Questi negoziati sono in corso", ha dichiarato Al Ansari nella conferenza stampa settimanale, sottolineando il continuo impegno di tutte le parti, sebbene "non sia stato possibile stabilire una tempistica" in questa fase. I mediatori qatarioti, egiziani e statunitensi stanno lavorando "24 ore su 24 per colmare le lacune su molte delle questioni controverse e delicate in discussione", per raggiungere un accordo di principio che potrebbe aprire la strada ai prossimi colloqui in presenza, ha affermato. "Riteniamo che non vi sia alcuna stagnazione", ha aggiunto. Condannando le "politiche israeliane irresponsabili nella regione", il cui pericolo per la sicurezza regionale è risultato evidente durante i recenti scontri tra Israele e Iran, Al Ansari ha esortato la comunità internazionale ad assumere "una posizione molto chiara contro queste provocazioni israeliane".