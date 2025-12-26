Gli Usa lanciano un attacco in Nigeria contro l’Isis

L'annuncio del presidente americano: "Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno e stasera è successo"

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto nella notte un "attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale". "Feccia terroristica - li ha definiti - che ha preso di mira e ucciso brutalmente cristiani innocenti. Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti". Il governo nigeriano ha confermato gli "attacchi aerei mirati" contro obiettivi terroristici. Il Pentagono ha specificato che l'attacco è stato condotto nello stato di Sokoto, su richiesta delle autorità del Paese africano.