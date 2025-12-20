Offerte Sky
Usa: “Colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria”

L'operazione militare contro lo Stato Islamico in Siria è la risposta all'attacco a Palmira dello scorso 13 dicembre che ha causato la morte di tre americani. Su Truth il presidente Trump: "A causa dell'efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'Isis, annuncio che gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, proprio come avevo promesso, contro i terroristi assassini"

Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i depositi di armi, in risposta diretta all'attacco contro le forze Usa avvenuto il 13 dicembre", ha scritto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth su X, confermando un'operazione militare contro lo Stato Islamico in Siria in risposta ad un attacco a Palmira che ha causato la morte di tre americani.

Il Comando centrale americano, Centcom, annuncia di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. “Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento”, si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. “Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere agli americani e ai nostri partner nella regione”. Ad annunciare l'attacco, su Truth, il presidente Trump: "A causa dell'efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'Isis, annuncio che gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, proprio come avevo promesso, contro i terroristi assassini".

