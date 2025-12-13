Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: "Vendetta"

Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana: morti due soldati e il loro interprete. Il tycoon: "Tre grandi patrioti". Il Pentagono: "L'aggressore è stato ucciso"
Due soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, nella Siria centrale, da membro dello Stato Islamico. Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" avrebbe aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana. La reazione del leader americano Donald Trump non si è fatta attendere: "Ci vendicheremo", ha detto il tycoon dopo aver definito le vittime "tre grandi patrioti" e aver espresso le sue condoglianze alle loro famiglie. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha affermato che il membro dell'Isis "è stato ucciso dalle forze alleate".
Il Pentagono: "Il selvaggio dell'Isis è stato ucciso"
"Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate. Sia chiaro: se prendi di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo, trascorrerai il resto della tua breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti ti daranno la caccia, ti troveranno e ti uccideranno senza pietà", ha scritto Hegseth su X.
L'imboscata del "lupo solitario"
Secondo il Comando che supervisiona le forze armate americane in Medio Oriente, si è trattato di un'imboscata di un "lupo solitario", che ha causato anche il ferimento di altri tre soldati. L'aggressore, ha detto Hegseth, è stato ucciso dai siriani. L'incidente è il primo del suo genere da quando le forze guidate dagli islamisti hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad e riallacciato i rapporti con gli Usa. La Siria ha aderito di recente alla coalizione internazionale per combattere l'Isis.
Un infiltrato dello Stato islamico?
Un funzionario del Pentagono ha affermato che l'attacco "è avvenuto in un'area fuori dal controllo del presidente siriano". Secondo alcuni media, l'uomo che ha portato a termine l'attacco sarebbe un membro delle forze di sicurezza siriane. Un funzionario siriano ha spiegato all'Afp che i colpi sarebbero stati esplosi "durante un incontro tra ufficiali siriani e americani" in una base siriana. Poco dopo l'agguato, il ministero degli Interni siriano ha detto che le forze della coalizione internazionale, guidate dagli Usa, avevano "ignorato i loro avvertimenti" sul rischio di un'infiltrazione da parte dello Stato Islamico.
