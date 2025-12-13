Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: "Vendetta"

Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana: morti due soldati e il loro interprete. Il tycoon: "Tre grandi patrioti". Il Pentagono: "L'aggressore è stato ucciso"

Due soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, nella Siria centrale, da membro dello Stato Islamico . Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" avrebbe aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana. La reazione del leader americano Donald Trump non si è fatta attendere: "Ci vendicheremo", ha detto il tycoon dopo aver definito le vittime "tre grandi patrioti" e aver espresso le sue condoglianze alle loro famiglie. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha affermato che il membro dell'Isis "è stato ucciso dalle forze alleate".

Il Pentagono: "Il selvaggio dell'Isis è stato ucciso"

"Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate. Sia chiaro: se prendi di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo, trascorrerai il resto della tua breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti ti daranno la caccia, ti troveranno e ti uccideranno senza pietà", ha scritto Hegseth su X.

L'imboscata del "lupo solitario"

Secondo il Comando che supervisiona le forze armate americane in Medio Oriente, si è trattato di un'imboscata di un "lupo solitario", che ha causato anche il ferimento di altri tre soldati. L'aggressore, ha detto Hegseth, è stato ucciso dai siriani. L'incidente è il primo del suo genere da quando le forze guidate dagli islamisti hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad e riallacciato i rapporti con gli Usa. La Siria ha aderito di recente alla coalizione internazionale per combattere l'Isis.