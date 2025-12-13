Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: "Vendetta"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: "Ci vendicheremo"

Mondo
©Ansa

Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana: morti due soldati e il loro interprete. Il tycoon: "Tre grandi patrioti". Il Pentagono: "L'aggressore è stato ucciso"

ascolta articolo

Due soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, nella Siria centrale, da membro dello Stato Islamico. Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" avrebbe aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana. La reazione del leader americano Donald Trump non si è fatta attendere: "Ci vendicheremo", ha detto il tycoon dopo aver definito le vittime "tre grandi patrioti" e aver espresso le sue condoglianze alle loro famiglie. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha affermato che il membro dell'Isis "è stato ucciso dalle forze alleate".

Il Pentagono: "Il selvaggio dell'Isis è stato ucciso"

"Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate. Sia chiaro: se prendi di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo, trascorrerai il resto della tua breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti ti daranno la caccia, ti troveranno e ti uccideranno senza pietà", ha scritto Hegseth su X.

L'imboscata del "lupo solitario"

Secondo il Comando che supervisiona le forze armate americane in Medio Oriente, si è trattato di un'imboscata di un "lupo solitario", che ha causato anche il ferimento di altri tre soldati. L'aggressore, ha detto Hegseth, è stato ucciso dai siriani. L'incidente è il primo del suo genere da quando le forze guidate dagli islamisti hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad e riallacciato i rapporti con gli Usa. La Siria ha aderito di recente alla coalizione internazionale per combattere l'Isis.

Vedi anche

Americani uccisi in Siria, Trump: ci vendicheremo

Un infiltrato dello Stato islamico?

Un funzionario del Pentagono ha affermato che l'attacco "è avvenuto in un'area fuori dal controllo del presidente siriano". Secondo alcuni media, l'uomo che ha portato a termine l'attacco sarebbe un membro delle forze di sicurezza siriane. Un funzionario siriano ha spiegato all'Afp che i colpi sarebbero stati esplosi "durante un incontro tra ufficiali siriani e americani" in una base siriana. Poco dopo l'agguato, il ministero degli Interni siriano ha detto che le forze della coalizione internazionale, guidate dagli Usa, avevano "ignorato i loro avvertimenti" sul rischio di un'infiltrazione da parte dello Stato Islamico.

Leggi anche

Thailandia-Cambogia, premier Bangkok: mai discusso con Trump di tregua

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/7
Economia

Usa: inflazione e alberi di Natale, ecco perché popolarità Trump cala

Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: "Vendetta"

Mondo

Secondo la ricostruzione, il "lupo solitario" ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta...

Gaza, Wsj: "Usa vogliono forza multinazionale di 10mila unità". LIVE

live Mondo

Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di...

Kiev: "Un milione di famiglie senza luce dopo i raid russi". LIVE

live Mondo

Una serie di attacchi di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche e industriali. Secondo il...

Thailandia-Cambogia, premier Bangkok: mai discusso con Trump di tregua

Mondo

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva invece fatto sapere che...

Bielorussia, liberati 123 detenuti: c'è anche premio Nobel Bialiatski

Mondo

Tra i nomi, anche una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova e il premio Nobel per la...

Mondo: I più letti