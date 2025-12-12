Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre