 Trump, popolarità in calo negli Usa: i dati degli ultimi sondaggi | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, tra inflazione e alberi di Natale: ecco perché la popolarità di Trump è in calo

Economia fotogallery
7 foto
Ansa/Sky TG24

Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre

Economia: Ultime gallery

Gender Pay Gap, poche donne manager e pesa il part time. DATI

Economia

Nel nostro Paese le lavoratrici spesso operano in settori diversi e pagati peggio rispetto ai...

14 foto

Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare

Economia

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che...

7 foto

Patrimoniali, quanto vale la tassa sulle successioni?

Economia

In vista della manovra, la Cgil ha lanciato l'idea di una nuova patrimoniale con un prelievo...

7 foto

Manovra 2026, come vengono spesi i soldi per le misure? I dati

Economia

La sessione di bilancio che si è aperta in Parlamento si appresta ad esaminare una finanziaria...

10 foto
meloni, giorgetti e due grafiche di numeri

Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

Economia

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera...

9 foto
Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Israele, Trump: "Lavoriamo per Gaza, 59 Stati ci sostengono". LIVE

    live Mondo

    Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di lavorare "duramente" per Gaza...

    Zelensky: "Trump chiede cessione del Donbass, serve referendum". LIVE

    live Mondo

    Gli Usa fanno pressione su Kiev affinché si ritiri dal Donbass mentre Mosca "avanza a ritmo...

    Sciopero generale, giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA

    live Cronaca

    La Cgil scende in piazza contro la Manovra 2026. La mobilitazione interessa tutti i settori...