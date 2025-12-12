Usa, tra inflazione e alberi di Natale: ecco perché la popolarità di Trump è in calo
Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre
- Donald Trump, con la sua imprevedibilità, continua a essere protagonista sulla scena internazionale. Ma a che livello è, al momento, la popolarità del presidente degli Stati Uniti nel suo Paese? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre.
- Com’è la popolarità di Trump adesso negli Usa? Andiamo a vedere l’aggiornamento sul tema più sentito, quello su cui il Partito democratico ha perso le elezioni dopo la presidenza Biden: l’inflazione, l’aumento del costo della vita. Gli americani non sono per nulla soddisfatti. L’ultima media dei sondaggi, infatti, dice che ormai quasi 2 su 3 hanno un giudizio negativo su quello che sta facendo Trump.
- Il motivo di questa insoddisfazione? Nonostante quello che dice il presidente Usa, i prezzi non stanno scendendo per nulla. Guardando la curva degli ultimi tre anni non si nota alcuna differenza tra quando c’era Joe Biden e quando è arrivato Trump. Anche se, per onestà, questa curva mostra gli ultimi tre anni ma prima, anche a causa della guerra russa in Ucraina, con Biden l’inflazione era salita di più.
- C’è anche un aspetto curioso: l’albero di Natale aumenta un sacco. Quelli artificiali, infatti, segnano rincari tra il 10 e il 20% soprattutto a causa dei dazi.
- E bisogna sottolineare che gli americani comprano tantissimi alberi artificiali: due su tre sono fatti in Cina e per questo pesano i dazi.
- Attenzione anche all’assicurazione sanitaria, che dal prossimo anno potrebbe aumentare per milioni di persone. L’esempio è quello di una coppia di 55enni con reddito di 85mila dollari: dai 7mila dollari del 2025, nel 2026 potrebbe pagarne 25mila dopo le modifiche introdotte da Trump e dal Partito repubblicano.
- In Stati molto repubblicani, come la Florida, il Texas, il Wyoming, il conto è salatissimo. Prendendo come esempio una coppia di 60enni con reddito di 85mila dollari, in Wyoming dovrebbero tirare fuori 48mila dollari in più all’anno per la copertura sanitaria.