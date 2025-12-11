Da Trump a Meloni, le 28 persone più influenti in Europa

A chiudere il podio dei leader più influenti è Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco è descritto da Politico come “riluttante radicale” e “l’uomo che sta rompendo i tabù della Germania post-bellica”. Nonostante in passato sia stato un sostenitore dell’ortodossia conservatrice del suo Paese, per il giornale americano oggi “con una guerra nel Continente e l’economia tedesca stagnante, Merz ha cambiato copione: molta spesa pubblica, riarmarsi rapidamente e dichiarare che Berlino e l’Ue devono essere pronti ad andare avanti da soli”. Inoltre, nonostante le difficoltà interne della sua coalizione e l’ascesa nei sondaggi del partito di estrema destra AFD, per Politico Merz governa un Paese economicamente e politicamente più stabile della Francia di Emmanuel Macron e del Regno Unito di Keir Starmer.