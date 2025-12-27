Elezioni Myanmar, ecco cosa può succedere sotto la giunta militare

Più di recente Jeremy Laurence, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha descritto il voto del 28 dicembre come un’elezione controllata dai militari e condotta in un ambiente “pieno di minacce e violenza”, dove è attivamente repressa la partecipazione politica. Infatti nel Paese, riporta ancora l’Onu, i più importanti partiti politici sono stati esclusi dalla vita pubblica e più di 30mila oppositori del regime - tra cui membri del governo eletto nel 2020 - sono stati arrestati dal colpo di Stato avvenuto nel 2021. "Lungi dall'essere un processo che potrebbe guidare una transizione politica dalla crisi alla stabilità e il ripristino di un governo democratico e civile, questo voto sembra quasi certamente destinato a radicare ulteriormente insicurezza, paura e polarizzazione in tutto il Paese", ha affermato Laurence. "La massima priorità deve essere porre fine alla violenza e garantire il flusso di aiuti umanitari".