Ucraina, il nuovo piano di pace Usa-Kiev in 20 punti. Ma Mosca frena

Secondo fonti citate da Bloomberg, la Russia cercherà di apportare modifiche chiave al piano di pace perché Mosca lo considera come un punto di partenza per ulteriori negoziati ma ritiene che non contenga disposizioni importanti per la Russia e non risponda a molte domande. "Tutti i parametri principali della posizione della parte russa sono ben noti ai nostri colleghi degli Stati Uniti", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Reuters. "Ora intendiamo formulare la nostra posizione sulla base delle informazioni ricevute e proseguire i nostri contatti nel prossimo futuro attraverso i canali esistenti e attualmente funzionanti." Il presidente russo Vladimir Putin, nelle ultime settimane, ha dichiarato che le sue condizioni per la pace sono che l'Ucraina ceda i circa 5.000 chilometri quadrati del Donbass che ancora controlla e che Kiev rinunci ufficialmente alla sua intenzione di aderire all'alleanza militare Nato.

