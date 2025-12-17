Asset russi congelati, cosa sono e perché se ne parla

L'utilizzo dei profitti mira al rimborso del prestito da 50 miliardi di dollari frutto di un accordo tra Stati Uniti, Unione Europea, Uk, Canada e Giappone. I primi 20 miliardi sono stati sbloccati da Washington nelle ultime settimane di amministrazione Biden, altrettanti sono stati versati ad aprile 2025 da Bruxelles. Mentre Londra, Ottawa e Tokyo hanno contribuito con 3 miliardi ciascuno. Il progetto ha visto una conferma in occasione del G7 di Kananaskis del giugno 2025. I pagamenti da parte di Euroclear procedono tuttavia a rilento: 9 miliardi versati in due anni.