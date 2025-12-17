 Asset russi in Europa, situazione capitali stranieri a Mosca e possibili ritorsioni | Sky TG24
Asset russi, timore per ritorsioni di Mosca: qual è la situazione dei capitali stranieri?

Se i fondi che la Banca centrale russa aveva in Occidente sono molti di più di quelli sequestrati da Mosca, la vera partita si gioca sulle aziende che operano ancora nel Paese. E non si tratta solo di una questione legata alla guerra, ma anche di un tema decisivo per il futuro dell'Europa. Di questo si è parlato nella puntata del 16 dicembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Asset russi, timore per ritorsioni Mosca su capitali stranieri. I DATI

