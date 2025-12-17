Asset russi, timore per ritorsioni Mosca su capitali stranieri. I DATI

Asset russi, timore per ritorsioni di Mosca: qual è la situazione dei capitali stranieri?
- Si continua a discutere di asset russi nell’ambito delle negoziazioni per la pace in Ucraina. E non si tratta solo di una questione legata alla guerra, è un tema decisivo per il futuro dell'Europa e per la sua capacità di affermarsi come attore globale. E a questo proposito non mancano i timori per le ritorsioni da parte della Russia. Di questo si è parlato nella puntata del 16 dicembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Guardando ai fondi, sono enormemente di più quelli che la Banca centrale russa aveva in Occidente, in particolare in Europa, rispetto a quelli occidentali sequestrati in Russia: 340 miliardi di dollari contro 12 miliardi di dollari.
- La vera partita però è quella dei capitali stranieri in Russia, spesso sotto forma di aziende controllate anche da realtà occidentali: la cifra di investimenti è scesa notevolmente rispetto a prima della guerra.
- Non tutti però hanno lasciato la Russia dopo lo scoppio del conflitto, e Mosca su questo ha già detto di avere un suo piano per sequestrare i beni nel caso in cui l’Unione europea dovesse andare fino in fondo nel confiscare e usare i fondi del Cremlino.
- Si sono comunque già osservati casi di aziende rimaste in Russia che hanno perso valore dopo lo scoppio della guerra, come Carlsberg: l’azienda produttrice di birra rispetto al 2022, per quanto riguarda le sue attività in Russia, quando poi è stata sequestrata ed è uscita dal Paese ha registrato un ingente calo di valore.
- Ci sono comunque aziende occidentali, europee e italiane che a vario titolo hanno ancora attività in Russia e che sono quindi oggetto dei timori di possibili ritorsioni e confische da parte di Mosca.