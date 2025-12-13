Asset russi, Tajani: “Sì a congelamento ma perplessità su uso per Kiev”

Dopo che Bruxelles ha dato il via libera al congelamento indeterminato, in Italia si accende il dibattito. Tajani ha sottolineato che il nostro Paese ha approvato la proposta di congelare gli asset russi in Europa, ma sul loro utilizzo per finanziare l'Ucraina nutre "serie perplessità dal punto di vista giuridico". Una posizione ribadita anche da Foti a Sky TG24. “Non siamo in guerra contro la Russia”, ha aggiunto Salvini. Parte dell’opposizione, invece, spinge per utilizzarli per aiutare l’Ucraina

In Italia continua il dibattito politico sugli asset russi, dopo che nelle scorse ore Bruxelles ha dato il via libera al congelamento indeterminato: sono 25 i Paesi che hanno votato a favore, mentre Ungheria e Slovacchia hanno detto no. Freddo il sì arrivato da Roma, che - insieme a Belgio, Bulgaria e Malta - ha fatto mettere a verbale il no all'utilizzo dei fondi in vista del Consiglio europeo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che l'Italia ha approvato la proposta di congelare gli asset russi in Europa, ma sul loro utilizzo per finanziare l'Ucraina nutre "serie perplessità". Una posizione ribadita anche dal ministro per gli Affari regionali e il Pnrr Tommaso Foti, intervistato a Sky TG24. Parte dell’opposizione, invece, spinge per utilizzare gli asset russi per aiutare l’Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA ).

“Attenzione a non creare precedenti, perché di fatto l’articolo 122 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea dice altro”, ha dichiarato il ministro Foti. Poi ha aggiunto: “Stiamo parlando del blocco degli asset e non dell’utilizzo degli asset. Perché anche sotto questo profilo non possiamo dimenticare che vi sono delle richieste di avere una base giuridica consolidata per poter agire e questa base giuridica consolidata, a oggi, nessuno l’ha prospettata o è riuscito ad argomentarla in modo convincente”.

Tajani: “Serie perplessità sull’utilizzo”

Anche il ministro Tajani ha espresso “serie perplessità dal punto di vista giuridico” sull’utilizzo degli asset russi. "Noi abbiamo approvato la proposta di congelare gli asset russi. Ma questo non è un passaggio automatico sull'utilizzo di questi asset congelati per finanziare l'Ucraina, noi abbiamo serie perplessità dal punto di vista giuridico. Se fosse evitato qualsiasi dubbio giuridico si potrebbero utilizzare anche i beni congelati", ha detto il ministro. "Se poi dovesse esserci una causa da parte russa e dovessimo perdere, sarebbe un danno dall'immagine dell'Italia, dell'Europa. Quindi si deve aiutare l'Ucraina ma noi riteniamo che possano esserci anche altre soluzioni”, ha aggiunto. E poi ha ribadito: “Noi siamo assolutamente favorevoli ad aiutare l'Ucraina, però ci sono dei dubbi giuridici. Se fosse evitato qualsiasi dubbio giuridico si potrebbero utilizzare anche i beni congelati. Noi diciamo sì agli aiuti all'Ucraina, ma vediamo che tipo di aiuti dare, cioè se utilizzando i beni congelati oppure trovare una soluzione differente".

Salvini: “Non siamo in guerra contro la Russia”

A margine di un evento a Milano, sul via libera dell'Europa al congelamento indeterminato degli asset russi è intervenuto anche Matteo Salvini. “Personalmente lo ritengo un azzardo e un'imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché appunto siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia", ha detto il vicepremier. "Confiscare beni, soldi e negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. Io ricordo che noi abbiamo 314 aziende italiane in Russia che fanno fatturato e che danno lavoro, quindi mi sembra che a Bruxelles qualcuno stia scherzando col fuoco", ha aggiunto.