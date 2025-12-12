Zelensky: "Trump chiede cessione del Donbass, serve referendum". LIVE

Gli Usa fanno pressione su Kiev affinché si ritiri dal Donbass mentre Mosca "avanza a ritmo sostenuto" nei territori orientali. Il presidente Zelensky avvisa che "qualsiasi compromesso sulle terre dovrebbe essere deciso con una consultazione popolare". Continua il lavoro delle cancellerie europee: sabato i funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb si vedono a Parigi mentre lunedì a Berlino potrebbe tenersi un vertice con i leader Ue e non è esclusa la presenza di Trump. L'Ue ha dato il via libera alla procedura scritta per il blocco degli asset russi che prevede la maggioranza qualificata. Contrari Ungheria e Slovacchia. Il segretario generale della Nato avvisa: "Dopo Kiev tocca a noi".

Donald Trump offre l'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina nel caso di un accordo di sicurezza per porre fine alla guerra con la Russia. "C'è un incontro sabato, ci andremo se ci sono buone chance" di chiudere. E ricorda che gli Usa non sono coinvolti nella guerra se non per il fatto di essere coinvolti nelle trattative.

