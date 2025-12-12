Zelensky: "Trump chiede cessione del Donbass, serve referendum". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Trump chiede cessione Donbass, serve un referendum" LIVE
Gli Usa fanno pressione su Kiev affinché si ritiri dal Donbass mentre Mosca "avanza a ritmo sostenuto" nei territori orientali. Il presidente Zelensky avvisa che "qualsiasi compromesso sulle terre dovrebbe essere deciso con una consultazione popolare". Continua il lavoro delle cancellerie europee: sabato i funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb si vedono a Parigi mentre lunedì a Berlino potrebbe tenersi un vertice con i leader Ue. Il segretario generale della Nato avvisa: "Dopo Kiev tocca a noi"
Donald Trump offre l'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina nel caso di un accordo di sicurezza per porre fine alla guerra con la Russia. "C'è un incontro sabato, ci andremo se ci sono buone chance" di chiudere. E ricorda che gli Usa non sono coinvolti nella guerra se non per il fatto di essere coinvolti nelle trattative.
Mosca: 90 droni di Kiev abbattuti nella notte, 7 feriti
Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto nella notte 90 droni lanciati da Kiev, mentre sette persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla citta' di Tver, vicino a Mosca.
Putin elogia l'Onu: "Unico meccanismo in grado di garantire equilibrio globale"
"L'Onu sta adempiendo al proprio mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". Lo ha detto, riporta la Tass, Vladimir Putin. Il presidente russo auspica anche "la costruzione di relazioni interstatali in un mondo multipolare basate sul rispetto reciproco degli interessi". "Le aziende russe - ha detto ancora Putin al Forum Internazionale per la Pace e la Fiducia ad Ashgabat, in Turkmenistan - intendono implementare nuovi progetti di investimento in Turkmenistan. Nei primi 10 mesi del 2025, il fatturato commerciale è già cresciuto del 35%".
Ucraina, Trump: Basta parole, servono fatti
Zelensky: "Per tenere le elezioni ora deve esserci un cessate il fuoco"
"L'Ucraina non si nasconde dalla democrazia. Ma per rendere possibili le elezioni, deve esserci una componente di sicurezza. E l'America può aiutare al massimo in questo. Se sono necessarie elezioni ora, deve esserci un cessate il fuoco, almeno durante il processo elettorale e durante il voto". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall'agenzia Ukrinform. "Onestamente, qui in Ucraina pensiamo che l'America dovrebbe parlare con la Russia di questo. Vediamo cosa succederà", ha detto Zelensky.
Cosa sono le 'azioni preventive' evocate dall'ammiraglio Cavo Dragone
È alta la tensione tra la Nato e Mosca dopo le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica. L’ufficiale in una intervista al Financial Times ha detto che la Nato sta valutando una postura più “aggressiva” alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attribuiti spesso alla Russia. L’ammiraglio ha detto che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato “un'azione difensiva”, ma ha avvertito: “È più lontano dal nostro normale modo di pensare”.
