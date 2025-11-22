Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione all'esercito ucraino è di fabbricazione americana, così come l'80% dell'artiglieria. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda venerdì 21 novembre
Era il 15 febbraio 2025 quando il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky aveva pubblicamente ammesso che, "senza le armi americane", Kiev aveva "possibilità di sopravvivenza molto basse". A distanza di oltre 9 mesi, la situazione - secondo i dati in possesso del Financial Times - sembra non essere cambiata. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri di Sky TG24, andata in onda venerdì 21 novembre.
Un'artiglieria "americana"
Sceondo i dati del Financial Times, sul totale dei sistemi missilistici in dotazione a Kiev il 90% è "made in Usa". Non solo: l'80% dell'artiglieria in possesso dell'Ucraina sarebbe "made in Usa", così come il 70% dell'antiaerea a lungo raggio. Alte percentuali anche per i mezzi corazzati, che sono per il 70% di fabbricazione americana, e per gli obici, che per la metà è "made in Usa". Con "obici" si intendono pezzi di artiglieria capaci di tiri a traiettoria curva, per abbattere obiettivi molto lontani o coperti da ostacoli.
Approfondimento
Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump
L'aiuto dei Paesi europei
Come detto, Zelensky ha pubblicamente ammesso che senza armi "made in Usa" Kiev non andrebbe molto lontano. Se, come dimostrano i dati del Financial Times, si tratta di un'affermazione vera, è altrettanto corretto sottolineare che le armi in dotazione all'Ucraina non arrivano solo da Washington, ma anche da Paesi europei: la Germania, ad esempio, ha fornito più batterie Patriot a Kiev rispetto agli Usa.
Quanto spendono Usa e Ue per Kiev?
Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno speso 20 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina: tale valore rappresenterebbe una cifra molto bassa del Pil europeo, appena lo 0,12%. Non solo: il Kiel Institute ha evidenziato come, dal 2022 al 2024, gli Stati Uniti e l'Europa hanno speso all'incirca la stessa cifra per gli armamenti forniti a Kiev: Washington ha impiegato 64 miliardi, mentre Bruxelles 62 miliardi.
Leggi anche
Cosa comporta il piano Usa-Russia in 28 punti per Kiev e la sua difesa
Guerra Ucraina, offensiva russa nel Donetsk e Donbass: la situazione
Più o meno un quinto del Paese è oggi in mano agli invasori, ma in realtà negli ultimi due anni il fronte non si è particolarmente mosso né in un senso né in un altro. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24