Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". I DATI

Mondo
©Ansa

Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione all'esercito ucraino è di fabbricazione americana, così come l'80% dell'artiglieria. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda venerdì 21 novembre

ascolta articolo

Era il 15 febbraio 2025 quando il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky aveva pubblicamente ammesso che, "senza le armi americane", Kiev aveva "possibilità di sopravvivenza molto basse". A distanza di oltre 9 mesi, la situazione - secondo i dati in possesso del Financial Times - sembra non essere cambiata. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri di Sky TG24, andata in onda venerdì 21 novembre.

La dipendenza di Kiev dalle armi made in Usa - Dati del "Financial Times"

Un'artiglieria "americana"

Sceondo i dati del Financial Times, sul totale dei sistemi missilistici in dotazione a Kiev il 90% è "made in Usa". Non solo: l'80% dell'artiglieria in possesso dell'Ucraina sarebbe "made in Usa", così come il 70% dell'antiaerea a lungo raggio. Alte percentuali anche per i mezzi corazzati, che sono per il 70% di fabbricazione americana, e per gli obici, che per la metà è "made in Usa". Con "obici" si intendono pezzi di artiglieria capaci di tiri a traiettoria curva, per abbattere obiettivi molto lontani o coperti da ostacoli.

Approfondimento

Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump
Dichiarazione di Volodymyr Zelensky del 15 febbraio 2025

L'aiuto dei Paesi europei

Come detto, Zelensky ha pubblicamente ammesso che senza armi "made in Usa" Kiev non andrebbe molto lontano. Se, come dimostrano i dati del Financial Times, si tratta di un'affermazione vera, è altrettanto corretto sottolineare che le armi in dotazione all'Ucraina non arrivano solo da Washington, ma anche da Paesi europei: la Germania, ad esempio, ha fornito più batterie Patriot a Kiev rispetto agli Usa.

Quanto spendono Usa e Ue per Kiev?

Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno speso 20 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina: tale valore rappresenterebbe una cifra molto bassa del Pil europeo, appena lo 0,12%. Non solo: il Kiel Institute ha evidenziato come, dal 2022 al 2024, gli Stati Uniti e l'Europa hanno speso all'incirca la stessa cifra per gli armamenti forniti a Kiev: Washington ha impiegato 64 miliardi, mentre Bruxelles 62 miliardi.

Leggi anche

Cosa comporta il piano Usa-Russia in 28 punti per Kiev e la sua difesa
FOTOGALLERY

1/14
Mondo

Guerra Ucraina, offensiva russa nel Donetsk e Donbass: la situazione

Più o meno un quinto del Paese è oggi in mano agli invasori, ma in realtà negli ultimi due anni il fronte non si è particolarmente mosso né in un senso né in un altro. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Mondo: Ultime notizie

Trump, ultimatum a Kiev: stop armi se non accetta piano di pace. LIVE

live Mondo

UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di...

Giubileo dei Cori e delle Corali: date, programma ed eventi

Mondo

Questo evento che si terrà oggi e domani, all’interno del calendario dell’anno giubilare...

Gaza, Hamas in fuga dai tunnel di Rafah: "Uccisi o catturati". LIVE

live Mondo

Da settimane asserragliati in un tunnel di Rafah, sotto l'area controllata dall'esercito...

Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Mondo

Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione...

Gaza, raid Idf a Rafah: uccisi 5 terroristi usciti dai tunnel

Mondo

Netanyahu: "Riapertura valico Rafah dopo rilascio dell'ultimo ostaggio". "Siamo molto vicini al...

Mondo: I più letti