Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Era il 15 febbraio 2025 quando il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky aveva pubblicamente ammesso che, "senza le armi americane", Kiev aveva "possibilità di sopravvivenza molto basse". A distanza di oltre 9 mesi, la situazione - secondo i dati in possesso del Financial Times - sembra non essere cambiata. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri di Sky TG24, andata in onda venerdì 21 novembre.

La dipendenza di Kiev dalle armi made in Usa - Dati del "Financial Times"

Un'artiglieria "americana" Sceondo i dati del Financial Times, sul totale dei sistemi missilistici in dotazione a Kiev il 90% è "made in Usa". Non solo: l'80% dell'artiglieria in possesso dell'Ucraina sarebbe "made in Usa", così come il 70% dell'antiaerea a lungo raggio. Alte percentuali anche per i mezzi corazzati, che sono per il 70% di fabbricazione americana, e per gli obici, che per la metà è "made in Usa". Con "obici" si intendono pezzi di artiglieria capaci di tiri a traiettoria curva, per abbattere obiettivi molto lontani o coperti da ostacoli. Approfondimento Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

