Guerra Ucraina, offensiva russa nel Donetsk e Donbass: la situazione

Guerra in Ucraina, offensiva russa nel Donetsk e in Donbass: situazione sul campo e mappe
- Più o meno un quinto dell’Ucraina è oggi in mano alla Russia, ma in realtà negli ultimi due anni il fronte non si è particolarmente mosso né in un senso né in un altro. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 13 novembre.
- Da maggio 2025, per esempio, secondo quanto riportato da The Economist la Russia è riuscita a occupare solamente lo 0,4% del territorio dell’Ucraina, pagando un prezzo in vite umane altissimo.
- Ricostruendo i vari passaggi di questo conflitto, nel 2021 la Russia occupava la Crimea. Inoltre parti del Donbass erano sotto il controllo dei separatisti filo-russi.
- Nel marzo del 2022 scatta l’invasione su larga scala dell’Ucraina, e le forze armate di Mosca arrivano fino alle porte di Kiev.
- Le forze russe vengono però respinte con una controffensiva dell’esercito dell’Ucraina, e a novembre 2022 l’invasore è allontanato da Kharkiv e da Kherson.
- Ad agosto del 2025, la situazione non risulta essere molto cambiata: le forze russe sono avanzate nella regione di Donetsk, ma il fronte risulta essere più o meno stabile.
- Per quanto riguarda invece i territori annessi unilateralmente e illegalmente dalla Russia, questi sono 5: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimea.
- In questo momento i combattimenti più duri stanno avvenendo nella regione di Donetsk: prima della guerra, la situazione era quella fotografata in questa grafica tra le forze ucraine e quelle filo-russe.
- Con l’invasione su larga scala del 2022, la Russia ha iniziato ad avanzare (come visibile dall’area in rosso più chiaro).
- Anche nell’anno successivo, il 2023, continua l’avanzamento delle forze di Mosca nella regione di Donetsk.
- Lo stesso succede anche nel 2024, quando si svolge la battaglia di Bakhmut che viene vinta dall’esercito russo.
- Oggi la situazione è quella fotografata dalla grafica: le forze russe hanno fatto ancora progressi in territorio ucraino, e si sta combattendo a Pokrovsk.
- Nel corso di 3 anni e mezzo di guerra, la forze russe sono avanzate di circa 56 chilometri partendo dalla città di Donetsk. Sono circa 50 metri al giorno.
- Questa avanzata, come detto, ha avuto un terribile costo in vite umane: solo nel 2025, secondo le stime, la Russia ha perso 130mila soldati e anche l’Ucraina sta subendo pesanti perdite.