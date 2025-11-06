Ucraina, Angelina Jolie libera bodyguard reclutato a forza da esercito

La star del cinema ha effettuato una visita a sorpresa a Kherson, facendo tappa in alcune strutture mediche della città. Durante un controllo, una sua guardia del corpo è stata fermata e portata in un centro di reclutamento. L’attrice si sarebbe poi presentata per chiederne il rilascio

Ieri, la star del cinema e Ambasciatrice di Buona Volontà delle Nazioni Unite, Angelina Jolie, si è recata a sorpresa a Kherson, in Ucraina , dove ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico. Nel corso della visita si è verificato un episodio inatteso: una sua guardia del corpo è stata fermata durante un controllo e portata in un centro di reclutamento, rendendo necessario l’intervento della stessa Jolie. (GUERRA UCRAINA RUSSIA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Fermata la guardia del corpo

Secondo quanto confermato da alcuni parlamentari ucraini, tra cui Mariana Bezugla, del partito del presidente Zelensky, e Oleksiy Goncharenko del partito di opposizione dell’ex presidente Poroshenko, la guardia del corpo è stata fermata durante un controllo a uno dei fuoristrada che accompagnavano l’attrice e portata in commissariato. Jolie si sarebbe poi presentata di persona per ottenerne il rilascio. La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione sui media e sui social. “Riguardo alla guardia del corpo di Jolie – ha scritto il deputato ucraino – confermo, è vero. È stato davvero portato al Centro di reclutamento e volevano mobilitarlo. Beh, è incredibile! Immaginate Zelensky: arriva la famosa attrice hollywoodiana ma vogliono mobilitare la guardia del corpo e deve recarsi personalmente al Centro di reclutamento per portarselo via”.

