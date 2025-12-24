Medioriente, Katz: "Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza". LIVE

"È troppo presto per parlare di pace tra Israele e Libano e non c'è modo di parlare di negoziati diretti". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri libanese, Youssef Reggie, in un'intervista trasmessa dall'emittente qatariota Al Jazeera.Secondo lui, al momento "non c'è possibilità di modificare la legge che vieta la normalizzazione con Israele e siamo ufficialmente in guerra con esso".Il capo della diplomazia libanese ha sottolineato che "vogliamo la pace con tutti i Paesi, a condizione che la nostra sovranità sia rispettata e che non ci siano interferenze nei nostri affari interni".