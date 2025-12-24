Medioriente, Katz: "Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza". LIVE

"Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto degli insediamenti che sono stati smantellati", ha dichiarato il ministro, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Ynet. Le nuove misure introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di privare centinaia di migliaia di persone a Gaza di cure mediche salvavita. Lo denuncia Medici Senza Frontiere
in evidenza
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà mai dall'intera Striscia di Gaza. Lo riferisce la stampa locale che riporto un discorso pronunciato da Katz durante una cerimonia nell'insediamento di Beit El, nella Cisgiordania occupata. "Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto degli insediamenti che sono stati smantellati", ha dichiarato il ministro, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Ynet.
Le nuove misure introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di privare centinaia di migliaia di persone a Gaza di cure mediche salvavita. Lo denuncia Medici Senza Frontiere, secondo cui le nuove disposizioni potrebbero comportare la revoca della registrazione delle ong internazionali a partire dal 1 gennaio. Infatti, la mancata registrazione impedirebbe alle organizzazioni, tra cui Msf, di fornire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania, sostiene l'organizzazione.
Rappresentanti di Usa, Egitto, Qatar e Turchia si sono incontrati a Miami per "far avanzare i preparativi" della seconda fase del piano di de-escalation della guerra a Gaza, dopo la tregua tra Israele e Hamas scattata a ottobre.
Libano. ministro Esteri: "Con Israele troppo presto per colloqui diretti"
"È troppo presto per parlare di pace tra Israele e Libano e non c'è modo di parlare di negoziati diretti". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri libanese, Youssef Reggie, in un'intervista trasmessa dall'emittente qatariota Al Jazeera.Secondo lui, al momento "non c'è possibilità di modificare la legge che vieta la normalizzazione con Israele e siamo ufficialmente in guerra con esso".Il capo della diplomazia libanese ha sottolineato che "vogliamo la pace con tutti i Paesi, a condizione che la nostra sovranità sia rispettata e che non ci siano interferenze nei nostri affari interni".
Teheran: non cederemo mai alle pressioni sul nostro programma nucleare
L'Iran apprezza qualsiasi negoziazione equa e significativa con gli Stati Uniti, ma non cederà alle pressioni o alle intimidazioni, né si lascerà ricattare sulla scena internazionale. Lo ha affermato il rappresentante iraniano all'Onu Saeed Iravani, sottolineando che "l'Iran non rinuncerà al suo diritto all'arricchimento, poiché l'insistenza degli Stati Uniti sulla cosiddetta politica di arricchimento zero è del tutto incompatibile con i diritti che spettano all'Iran in quanto membro del Trattato di non proliferazione nucleare". Secondo l'Irna, Iravani ha fatto questa dichiarazione in un discorso al Consiglio di sicurezza dell'Onu, in risposta al rappresentante degli Stati Uniti, il quale ha affermato che Washington è disponibile a un dialogo diretto e significativo, ma si aspetta che l'Iran non proceda all'arricchimento dell'uranio sul proprio territorio.
La guerra Israele-Hamas e il sì al piano Usa: cos’è successo in 2 anni
Il 7 ottobre del 2023 i terroristi sono penetrati nel Sud dello Stato ebraico, attaccando i kibbutz vicini al confine con la Striscia di Gaza, uccidendo famiglie e sequestrando persone. Le vittime del massacro, in totale, sono state circa 1.300.
Israele ha risposto lanciando l’operazione 'Spade di Ferro' con massicci bombardamenti su Gaza, a cui poi è seguita un'offensiva di terra che ha portato all’invasione della Striscia, che ancora oggi è stretta nella morsa israeliana. Si contano oltre 60mila morti. Nel corso dei mesi, il conflitto si è allargato a Hezbollah nel Sud Libano e all'Iran.