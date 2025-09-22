Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari

Introduzione
Gran Bretagna, Australia e Canada, insieme al Portogallo, hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, mentre Francia, Belgio e altri Paesi sono pronti a fare lo stesso all'Assemblea Generale dell'Onu a New York. Attestati ufficiali che arrivano in concomitanza con numerose manifestazioni in tutto il mondo a sostegno di Gaza, come sta accadendo in Italia dove insieme ai cortei pacifici si sono registrati pesanti scontri tra manifestanti e polizia soprattutto nella città di Milano (LA DIRETTA). Ecco una panoramica della situazione.
Quello che devi sapere
Chi riconosce lo Stato palestinese /1
All'ultimo conteggio, sono almeno 145 Paesi su 193 membri delle Nazioni Unite quelli che riconoscono lo Stato palestinese. Dopo l'annuncio di Londra, Ottawa e Canberra, è seguito quello di Lisbona e si attende per domani, tra gli altri, Francia, Belgio, Lussemburgo e Malta durante un vertice sul futuro della soluzione a due Stati presieduto da Francia e Arabia Saudita.
Chi riconosce lo Stato palestinese /2
Tra coloro che già riconoscono uno Stato palestinese - unilateralmente proclamato il 15 novembre 1988 da Yasser Arafat, allora leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina - ci sono Russia, insieme a tutti i Paesi arabi, quasi tutti gli Stati africani e latinoamericani e la maggior parte dei Paesi asiatici, tra cui India e Cina. La prima dopo la dichiarazione di Arafat è stata l'Algeria. Hanno seguito gli altri nelle settimane e nei mesi successivi, e un'altra ondata di riconoscimenti è arrivata tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011.
Chi riconosce lo Stato palestinese /3
I Paesi dell'Europa occidentale e settentrionale erano finora uniti nel non riconoscimento, a eccezione della Svezia (2014), ma la guerra a Gaza ha ribaltato la situazione, con Norvegia, Spagna, Irlanda e Slovenia che hanno seguito nel 2024 le orme di Stoccolma. Nel grafico si può vedere la situazione a livello europeo precedente all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e all'operazione militare di Israele nella Striscia.
Chi è contrario al riconoscimento della Palestina
Almeno 46 Paesi, tra cui Israele, Stati Uniti e i loro alleati non riconosce uno Stato palestinese indipendente. Tra questi, in Asia restano fuori Giappone, Corea del Sud e Singapore, il Camerun in Africa, né Panama in America Latina, così come la maggior parte dei Paesi dell'Oceania. Per quanto riguarda l'Europa, la situazione è divisa pressapoco a metà. Tra i contrari ci sono Italia e Germania.