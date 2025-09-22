Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari

Tra coloro che già riconoscono uno Stato palestinese - unilateralmente proclamato il 15 novembre 1988 da Yasser Arafat, allora leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina - ci sono Russia, insieme a tutti i Paesi arabi, quasi tutti gli Stati africani e latinoamericani e la maggior parte dei Paesi asiatici, tra cui India e Cina. La prima dopo la dichiarazione di Arafat è stata l'Algeria. Hanno seguito gli altri nelle settimane e nei mesi successivi, e un'altra ondata di riconoscimenti è arrivata tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011.