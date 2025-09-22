Meloni all’Assemblea generale dell’Onu, tra i temi Gaza e Ucraina

Il tema della settimana clou dell'Assemblea generale dell'Onu è "Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani" ed è stato scelto dalla presidente dell'Assemblea, Annalena Baerbock: sarà declinato attorno al filo conduttore del rafforzamento della cooperazione internazionale in un contesto di crisi multiple. "Ci stiamo riunendo in acque turbolente, persino inesplorate", ha sottolineato nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "Le divisioni geopolitiche si allargano. I conflitti infuriano. L'impunità aumenta. E la cooperazione internazionale è messa a dura prova da pressioni mai viste prima", ha aggiunto. Il segretario generale dell'Onu ha presentato l'80esima Assemblea generale in termini di sfida, parlando di "speranza" nel "seme di pace" piantato ottant'anni fa e di "promessa" tutt'ora valida: perché "la pace è possibile quando l'umanità è unita". Nonostante il quadro cupo della vigilia, Guterres vuole spronare i Paesi a dar prova di coraggio perché - ha affermato - la concentrazione di quasi 150 leader nel Palazzo di Vetro è "un'opportunità che non possiamo perdere"