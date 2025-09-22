Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. DIRETTA

"Ho i dati aggiornati a questa mattina con un'adesione molto bassa, fortunatamente. Fortunatamente perché i lavoratori, i pendolari, gli studenti hanno un servizio positivo. Sugli Intercity non c'erano cancellazioni, sui Frecciarossa si parlava di quattro o cinque cancellazioni, sui treni regionali meno del 20 per cento. Quindi da qui alle prossime settimane sono già stati proclamati e annunciati 44 scioperi, 23 scioperi nazionali e 21 scioperi locali. Ora, per carità, il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma ripensare anche a una normativa che è una giungla per i lavoratori, una minoranza che lascia a piedi la maggioranza". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in un cantiere ferroviario a Donnas, in Valle d'Aosta, dove è in corso l'elettrificazione della linea Aosta-Ivrea. "Non so per Gaza - ha aggiunto Salvini - che cosa cambi lo sciopero di oggi, temo niente. Stando a Gaza, chi riconosce oggi in queste condizioni lo Stato di Palestina fa un favore ai terroristi islamici, fa un favore ad Hamas. Perché oggi purtroppo Gaza è sotto il controllo dei terroristi islamici di Hamas. Quindi il mio obiettivo è 'due popoli due Stati', ma senza i terroristi che tengano in ostaggio palestinesi e israeliani".