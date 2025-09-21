Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, i settori a rischio stop

L’astensione dal lavoro per l’intera giornata di domani coinvolge inoltre il trasporto pubblico locale, dalle metropolitane a tram e bus. A Roma Atac fa sapere che da già dalla serata di oggi non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre per domani il servizio potrebbe subire variazioni sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle 20.00 al termine del servizio diurno oltre a quello delle linee diurne che hanno corse programmate dopo la mezzanotte. A Milano Atm comunica che il servizio delle linee domani potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, il servizio fornito da Atm potrebbe non essere garantito dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino al termine del servizio.

Dallo sciopero fanno eccezione le seguenti sigle del trasporto pubblico locale: Atc, Riccitelli e Trotta bus (La Spezia), Autolinee Toscane spa (Pisa, Firenze, Prato, Pistoia), Aziende del Tpl della Regione Umbria, Gest Firenze, Arst s.p.a. (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano), Amat Spa Palermo, Net Nord Est Trasporti (Monza e Brianza), Conerobus, Mom s.p.a. (Treviso), Paolo Scoppio Autolinee (Bari). Si fermano inoltre, con varie modalità, i lavoratori del comparto marittimo, portuale, logistica e gli autisti dei taxi, dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani. Per le autostrade invece la protesta scatta dalle 22:00 di oggi, 21 settembre, fino alle 22:00 di domani.