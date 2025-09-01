Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: le date

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a settembre 2025: calendario e dateCronaca
Anche il mese di settembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Previste diverse agitazioni nazionali: il comparto ferroviario sarà fermo il 4 e 5 settembre, i lavoratori del ministero della Giustizia il 3 e il 16 settembre mentre quello aereo in due distinte date, il 6 e il 26 settembre. Ecco tutte le giornate da tenere d'occhio.
Direttori del Ministero della Giustizia – 3 settembre
Il 3 settembre è previsto uno sciopero di 24 ore in seno al Ministero della Giustizia: a fermarsi saranno tutti i direttori del ministero operanti sul territorio nazionale.
Sciopero ferroviario – 4 e 5 settembre
Sciopero nazionale del settore ferroviario: a essere interessati saranno sia i treni passeggeri, sia dei treni addetti al trasporto merci. L’agitazione partirà dalle 21 di giovedì 4 settembre e fino alle 18 di venerdì 5. L'astensione dal lavoro riguarderà in particolare il personale di macchina e di bordo del Gruppo ferrovie dello Stato italiane. Alla protesta potrebbero aderire anche i lavoratori rappresentati dall'Assemblea nazionale Pdm/Pbm, Gruppo Fsi.
Sciopero aereo – 6 settembre
Nella giornata di sabato 6 settembre, invece, previsto uno sciopero aereo, con i lavoratori di diverse compagnie e aziende di handling che incroceranno le braccia:
- EasyJet (USB Lavoro Privato), con 24 ore di sciopero (00:00–23:59), limitato ai voli da/per Catania. A ciò si aggiunge un ulteriore astensione di 4 ore (12:00–16:00);
- Volotea (UILT-UIL), con sciopero nazionale di 24 ore per tutto il personale;
- Swissport Italia (UILT-UIL) con sciopero di 24 ore a Milano Linate, con focus sui voli da/per Catania, e astensione di 4 ore (12:00–16:00);
- Aviation Services (UGL-TA) con sciopero di 4 ore (12:00–16:00) negli scali di Catania Fontanarossa, Roma Fiumicino e Ciampino;
- Consulta Pisa e Firenze (CUB + CGIL, CISL, UIL, UGL, USB) con sciopero di 4 ore (12:00–16:00) per i servizi di terra negli aeroporti di Pisa e Firenze;
- SACAL e SACAL GH (UGL-TA) con sciopero di 4 ore (12:00–16:00) negli scali di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria
Trasporto pubblico locale – 15 settembre
Previste diverse agitazioni nella giornata del 15 settembre:
- A La Spezia, previsto uno sciopero di 24 ore (con fasce di garanzia) che riguarderà i lavoratori delle aziende ATC Esercizio, Trotta Bus Services e Autoservizi Riccitelli. A proclamarlo i sindacati FILT-CGIL, UILT-UIL, UGL-FNA, COBAS L.P.;
- A Pisa previsto un altro sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori di Autolinee Toscane proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL;
- In Umbria previsto uno sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori di Busitalia Sita Nord, Sulga Autolinee, ACAP, Autoservizi Troiani, CMT Terni, Autoservizi Fonti, Eredi Fortuni. A proclamarlo i sindacati FILT-CGIL e FAISA-CISAL
- A Ravenna previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 08:30 alle 12:30, dei lavoratori di Start Romagna da parte dei sindacati FAISA-CISAL e UGL-Autoferro
Precari del Ministero della Giustizia – 16 settembre
Dopo lo sciopero riguardante i direttori del 3 settembre, il 16 settembre il sindacato FP Cgil ha proclamato per il 16 settembre uno sciopero nazionale di 24 ore riguardante tutto il personale non dirigente precario presente presso il Ministero della Giustizia
Sciopero trasporto merci su rotaia - 16 e 17 settembre
Dalle ore 16 del 16 settembre alle ore 16 del 17 settembre previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori di GTS Rail, operanti nel trasporto di merci su rotaia, indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri e Fast Confsal
Sciopero scuola – 22 settembre
Per il giorno 22 settembre 2025 è stato proclamato dalle sigle sindacali CONALPE, CSLE e CONFSAI uno sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole Pubbliche di ogni ordine e grado, Comunali (Asili nido e Educatori) e Private
Sciopero nazionale aereo – 26 settembre
Nuovo sciopero del comparto aereo il 26 settembre, con diverse compagnie e aeroporti interessati:
- Nuovo sciopero nazionale dei lavoratori di Volotea: l’agitazione, indetta dal sindacato UILT-UIL, durerà 24 ore;
- Il sindacato CUB Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore sull’intero nazionale per tutti i lavoratori del comparto aeroportuale e dell’indotto;
- Diversi sindacati, tra cui Flai trasporti e servizi, Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta, hanno proclamato un’agitazione di 4 ore, dalle 10 alle 14, per tutti i lavoratori della società Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa.
