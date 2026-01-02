Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a gennaio 2026

Introduzione
Anche nel 2026 ci saranno molti concorsi pubblici. E già il primo mese del nuovo anno offre diverse possibilità per candidarsi a entrare nella Pubblica Amministrazione: ecco le date da cerchiare in rosso, a seconda dei vari settori
Quello che devi sapere
Presidenza del Consiglio dei ministri
Scade il 19 gennaio il bando per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 32 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 30 posti verrano dati nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nella categoria A, posizione economica F3, con profilo professionale di Specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, da destinare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (codice 30AF3-SNA).
- Gli altri due posti sono per ruoli nella categoria A, posizione economica F1, con profilo professionale di Specialista di segreterie direzionali, con competenze in materia di traduzione di testi in e da lingua inglese e servizio di interpretariato (codice 2AF1-PCM).
Per approfondire:
Guardia di finanza
Scade il 19 gennaio il bando di concorso, per titoli ed esami, per 28 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale - comparto speciale del Corpo della Guardia di finanza - anno 2025.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone
Scade il 19 gennaio il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di vice segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.99 del 19-12-2025), alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone.
Ordine Dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Bologna
Sempre il 19 gennaio scade anche il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli Assistenti (ex Area B, posizione economica B1), profilo professionale “Amministrativo”, all'Ordine dei consulenti del lavoro di Bologna.
Occorre aver conseguito il diploma di maturità. Prevista un’eventuale prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.
Inps
Scade il 21 gennaio il bando per concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 26 assistenti tecnici nei ruoli del personale dell’Inps, in tutta Italia.
I posti da ricoprire sono individuati nelle seguenti sedi: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Milano, Molise, Napoli, Piemonte, Puglia, Roma, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Veneto e Direzione generale.
È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso uno dei seguenti Istituti:
- Istituto tecnico per geometri;
- Istituto Professionale settore industria e artigianato- indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
- Istituto Professionale settore industria e artigianato- indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;
- Istituto Tecnico industriale – indirizzo edilizia.
La procedura concorsuale si articola in una prova scritta.
Inapp
Scade il 22 gennaio il bando di concorso per titoli ed esami, riservato ai soggetti con disabilità, per l’attivazione di due tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, per la sede di Roma dell’Inapp.
I vincitori del concorso saranno avviati allo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, che durerà 9 mesi, con un’indennità di partecipazione pari a 800 euro lordi mensili. Il tirocinio sarà attivato entro il 30 settembre 2026.
Banca D’Italia
Scade il 27 gennaio il bando della Banca d’Italia per 160 assunzioni per l’amministrazione centrale e la rete territoriale.
Vari i profili ricercati. Le persone interessate potranno visionare il bando di concorso e presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno della scadenza, collegandosi al seguente link: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/bandi/index.html
Comune di Milano
Scade il 27 gennaio 2026 il bando per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di Dirigente amministrativo al Comune di Milano.
Le prove sono così divise:
- Prima prova: Assessment Center (max 30 punti);
- Seconda prova: Prova scritta (max 30 punti);
- Terza prova: Prova orale (max 30 punti).
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite piattaforma telematica inPA – Portale del Reclutamento
Sempre con la stessa scadenza, anche il bando per un posto a tempo indeterminato di Dirigente Avvocato.
Per approfondire:
Statali, aumenti in arrivo con il nuovo contratto: a chi spettano e a quanto ammontano