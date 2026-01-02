Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a gennaio 2026

Scade il 22 gennaio il bando di concorso per titoli ed esami, riservato ai soggetti con disabilità, per l’attivazione di due tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, per la sede di Roma dell’Inapp.

I vincitori del concorso saranno avviati allo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, che durerà 9 mesi, con un’indennità di partecipazione pari a 800 euro lordi mensili. Il tirocinio sarà attivato entro il 30 settembre 2026.