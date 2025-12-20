Rinnovo contratto statali, aumenti in arrivo: ecco a quanto ammontano

"Il quadro economico - ha evidenziato Naddeo - è stato elaborato sulla base dei dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato 2023, opportunamente aggiornati per includere gli incrementi del Ccnl 2022-2024 e la neutralizzazione dell'Indennità di vacanza contrattuale. Abbiamo adottato un metodo rigoroso e trasparente, con calcoli distinti per tutti gli ex comparti confluiti nelle Funzioni Centrali, in modo da rappresentarne correttamente le specificità. Quanto presentato definisce il perimetro delle risorse disponibili: ora si apre la fase negoziale vera e propria, nella quale, insieme alle organizzazioni sindacali, dovremo decidere come allocare le risorse, dal trattamento tabellare alla contrattazione integrativa, fino alle eventuali innovazioni normative. È il momento in cui i numeri devono tradursi in scelte concrete al servizio delle persone che lavorano nel comparto", ha concluso.