Manovra 2026, ecco le flat tax in arrivo per i dipendenti

Nella legge di Bilancio è prevista la detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno per tutto il 2026 per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro. Su queste voci ("maggiorazioni e indennità" anche se si lavora nel riposo settimanale, o per le "indennità di turno") verrà applicata una flat tax al 15%, che sostituisce l'imposizione Irpef e le "addizionali regionali e comunali". La Manovra, inoltre, prevede un tetto a massimo pari a 1.500 euro per lo sconto sulle tasse di cui potrà godere ciascun lavoratore. Riguarda i dipendenti privati a eccezione delle strutture turistico-alberghiere, per le quali è previsto un intervento ad hoc.

