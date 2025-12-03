Manovra 2026, quando sarà approvata? Calendario e l'iter in Parlamento

Attualmente il testo della Legge di Bilancio per il 2026 è in Commissione al Senato, dove sono in discussione gli emendamenti presentati al testo originale e dove pochi giorni fa sono state dichiarate inammissibili 105 proposte di modifica. Non esiste una data limite entro cui la Manovra deve approdare in Aula, ma secondo varie fonti l’obiettivo sarebbe quello di fare arrivare il testo a Palazzo Madama entro il 15 di dicembre: questo permetterebbe di approvare la Manovra e mandarla poi alla Camera dei Deputati, senza avere particolari problemi di tempi ed evitare il rischio dell’esercizio provvisorio.

