Flat tax dipendenti e taglio Irpef nella Manovra: quanto si risparmia

Restando nell'ambito del lavoro dipendente, è di questi giorni un'altra analisi condotta dall'Osservatorio Inps, secondo cui nel 2024 il numero di lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 17.731.002 con una retribuzione media di 24.486 euro e una media di 247 giornate retribuite. L'analisi ha permesso di stabilire che circa il 34% di coloro che ha avuto almeno una giornata di lavoro retribuita ha avuto retribuzioni inferiori a 15mila euro nell'anno (6,1 milioni). La variazione percentuale del numero dei lavoratori sul 2023 è pari ad un +2,0%, rispetto alla retribuzione media del +3,4% e rispetto al numero medio di giornate retribuite ad un +0,1%. Se si guarda al numero medio di dipendenti del settore privato non agricolo è stato pari a 14.968.307 (+2,1% rispetto al 2023). I lavoratori a tempo indeterminato nel 2024 nel settore privato non agricolo sono stati in media 12.049.554. In riferimento alla tipologia contrattuale si registrano variazioni positive del 2024 rispetto al 2023 pari a +0,6% del tempo determinato, +2,4% del tempo indeterminato e +3,4% degli stagionali.

Lavoro dipendente - ©Ansa