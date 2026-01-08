Nella sua versione originaria, l’Adi prevedeva l’erogazione per 18 mesi continuativi, rinnovabile una sola volta per un altro anno. Nell’estate scorsa inoltre la sospensione dell’Assegno tra la fine del primo ciclo e l’eventuale rinnovo aveva indotto il governo a intervenire con un bonus “ponte” da 500 euro. La manovra ha abolito tale meccanismo. Da quest’anno il contributo potrà essere rinnovato senza limiti temporali, previo mantenimento dei requisiti economici e sociali.