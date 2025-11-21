Manovra, prorogare Opzione donna ampliando platea: la richiesta di Fdi

Prorogare Opzione donna di un anno modificando le categorie per allargare la platea. Questa la richiesta di Fratelli d’Italia che ha proposto un emendamento alla manovra per quanto riguarda la pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti e autonome con determinati requisiti. La proposta, a prima firma Mancini, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato: si tratta di avere 35 anni di anzianità contributiva e almeno 61 anni d'età, ridotta di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. La proposta di Fdi prevede anche la modifica di una delle tre categorie per ottenere Opzione donna, andando così ad ampliare il numero di aventi diritto.

Ampliamento della platea

Attualmente possono accedere al pensionamento anticipato solo le donne licenziate o dipendenti da aziende in crisi: con l’emendamento la platea si allargherebbe anche alle lavoratrici disoccupate dopo licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale o per la scadenza del lavoro a tempo determinato. Come si legge nel testo dell’emendamento presentato da Fdi, potranno accedere le lavoratrici "in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale" o "per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante".