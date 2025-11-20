Gender Pay Gap, poche donne manager e pesa il part time. DATI

Offerte Black Friday
Gender Pay Gap, in Italia poche donne in ruoli apicali e pesa il part time. I DATI

Nel nostro Paese le lavoratrici spesso operano in settori diversi e pagati peggio rispetto ai colleghi uomini. Ma le differenze iniziano già nei corsi di laurea all’università, e più avanti nel tempo molte delle donne che svolgono un impiego non a tempo pieno non lo fanno per libera scelta. Di questo si è parlato nella puntata del 19 novembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

