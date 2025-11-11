Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Patrimoniali, quanto incassa lo Stato sulle successioni? Il confronto con gli altri Paesi

Economia fotogallery
7 foto
Getty/Sky TG24

In vista della manovra, la Cgil ha lanciato l'idea di una nuova patrimoniale con un prelievo dell'1,3% per chi ha dai due milioni di euro in su. Il governo ha già chiuso all'ipotesi, ma il dibattito si è scaldato. Le patrimoniali, tasse da pagare per il solo fatto di possedere qualcosa, non sono però nuove al nostro sistema. Tra queste c'è ad esempio la tassa sulle successioni, che è comunque molto più bassa rispetto ad altri Stati. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 10 novembre

Economia: Ultime gallery

Patrimoniali, quanto vale la tassa sulle successioni?

Economia

In vista della manovra, la Cgil ha lanciato l'idea di una nuova patrimoniale con un prelievo...

7 foto

Manovra 2026, come vengono spesi i soldi per le misure? I dati

Economia

La sessione di bilancio che si è aperta in Parlamento si appresta ad esaminare una finanziaria...

10 foto
meloni, giorgetti e due grafiche di numeri

Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

Economia

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera...

9 foto
Ponte sullo Stretto

Bonus mamme e congedo parentale, le novità dal 2026. Cosa sapere

Economia

Il governo Meloni prova a risollevare la natalità e a supportare la genitorialità con un...

6 foto

Mercato immobiliare, prezzi delle case vicino ai cimiteri più iconici

Economia

Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea lugubre, ma per alcuni significa godere di...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Sciopero mezzi Atac a Roma il 14 novembre: orari e fasce di garanzia

    Cronaca

    L'agitazione proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl si svolgerà...

    Giulia Cecchettin, il padre a due anni dalla morte: "Dolore non passa"

    Cronaca

    Gino Cecchettin ha ricordato la figlia, uccisa nel novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo...

    Garante Privacy, opposizione vuole dimissioni. Meloni: “Scelti da voi”

    Politica

    Pd, Movimento Cinque Stelle e Avs, dopo la puntata di Report, hanno chiesto l'azzeramento...