Patrimoniali, quanto vale la tassa sulle successioni?

Patrimoniali, quanto incassa lo Stato sulle successioni? Il confronto con gli altri Paesi
In vista della manovra, la Cgil ha lanciato l'idea di una nuova patrimoniale con un prelievo dell'1,3% per chi ha dai due milioni di euro in su. Il governo ha già chiuso all'ipotesi, ma il dibattito si è scaldato. Le patrimoniali, tasse da pagare per il solo fatto di possedere qualcosa, non sono però nuove al nostro sistema. Tra queste c'è ad esempio la tassa sulle successioni, che è comunque molto più bassa rispetto ad altri Stati. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 10 novembre
- Il dibattito politico in vista della manovra negli ultimi giorni si è scaldato sull’eventualità di una patrimoniale. La proposta è arrivata dalla Cgil: 1,3% sui capitali di almeno due milioni di euro. Ciclicamente in Italia se ne parla, ma finora un’ipotesi simile non ha mai visto la luce. O meglio: non è mai stata introdotta sotto questa forma, perché in realtà di patrimoniali già ne esistono. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 10 novembre.
- L’IMU sulle seconde case è la patrimoniale da cui arriva il gettito maggiore: si paga solo per il fatto di averla, anche se non si riceve alcun reddito da quell’immobile. E poi l’imposta di bollo, il bollo auto, l’imposta di registro, le tasse sulle successioni.
- Il gettito per lo Stato sulle tasse di successione, di fatto quindi sulle eredità, è molto più basso in Italia che altrove: un miliardo di euro all’anno. Guardando ad altri Paesi europei, in Spagna è di 3,5 miliardi, in Germania è di 7 miliardi, nel Regno Unito di quasi 9 miliardi e mezzo e in Francia di 17 miliardi.
- Facciamo un esempio. Quanto paga un figlio che eredita due milioni di euro? In Italia si parla di circa 40mila euro. In Germania si va sui 304mila euro, in Francia 617mila euro, nel Regno Unito 670mila euro. Non pagherebbe nulla negli Stati Uniti, dove la tassazione è molto più alta ma scatta da cifre superiori ai due milioni.
- Altro esempio: un’eredità da 100 milioni di euro, ma verso chi non ha alcun legame di parentela con il defunto. In Italia si versano 8 milioni di euro, negli Usa 35, nel Regno Unito 40, in Germania 49 e in Francia 60 milioni.
- Se ne era parlato quando è morto Silvio Berlusconi, il 13 giugno 2023, che ha lasciato alla compagna Marta Fascina proprio 100 milioni di euro (come al fratello Paolo Berlusconi). A Marcello Dell'Utri ne erano arrivati 30.
- Nel 2024 lo Stato italiano ha incassato circa 700 miliardi di euro, tra tasse e imposte di vario tipo. Di questi, 40 miliardi venivano proprio da qualche forma di patrimoniale. Una fetta piccola rispetto al totale, ma non indifferente: dalla proposta della Cgil, per fare un esempio, arriverebbero in tutto 26 miliardi di euro.