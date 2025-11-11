Patrimoniali, quanto vale la tassa sulle successioni?

In vista della manovra, la Cgil ha lanciato l'idea di una nuova patrimoniale con un prelievo dell'1,3% per chi ha dai due milioni di euro in su. Il governo ha già chiuso all'ipotesi, ma il dibattito si è scaldato. Le patrimoniali, tasse da pagare per il solo fatto di possedere qualcosa, non sono però nuove al nostro sistema. Tra queste c'è ad esempio la tassa sulle successioni, che è comunque molto più bassa rispetto ad altri Stati. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 10 novembre