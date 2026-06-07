Roland Garros, alle 15 la finale Cobolli-Zverev: i precedenti

L'italiano è arrivato all'ultimo atto del torneo parigino senza scendere in campo, complice il forfait per motivi di salute di Arnaldi in semifinale. Il tedesco, invece, ha battuto in quattro set il ceco Mensik. Chi vince, oltre alla gloria, si porta a casa 2,8 milioni di euro
È il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle ore 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo (ma da lunedì in Top 10) e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. Il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. Il secondo, invece, ha piegato il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp, in in quattro set (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).
I precedenti tra Cobolli e Zverev
Cobolli e Zverev si sono affrontati in quattro precedenti, con il tedesco che conduce 3-1. L'ultima volta ha vinto proprio Zverev, che ha superato l'italiano in due set nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid ad aprile 2026. Il penultimo scontro tra i due è stato a Monaco di Baviera, in semifinale, sempre quest'anno: Cobolli vincente in due set. Poi, nel 2025, i quarti di finale ad Halle e i trentaduesimi al Roland Garros (in entrambi i casi, vincente Zverev).
Il montepremi
Come riporta Sky Sport, il vincitore del Roland Garros porterà a casa 2,8 milioni di euro, la cifra più alta mai attribuita al campione dello Slam parigino. Rispetto all'anno scorso, il premio è aumentato di 250mila euro, grazie a un incremento complessivo del montepremi del 9,53%. Al finalista perdente spetterà comunque un assegno di 1,4 milioni di euro.
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Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa