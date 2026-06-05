Roland Garros, alle 12 in campo Bolelli/Vavassori. Stasera il derby tra Cobolli e ArnaldiSport
Nelle semifinali del torneo parigino si sfidano i due Azzurri, in quello che è il primo derby a questo punto di una prova del Grande Slam. Nel doppio la coppia italiana sfida i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, nel tentativo di strappare il pass per l’atto conclusivo sulla terra rossa francese
Si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell’edizione 2026 del Roland Garros, secondo Major del calendario (IL PROGRAMMA COMPLETO). La prima sfida che assegnerà un posto in finale a Parigi è quella tra Sascha Zverev e Jakub Mensik, che scenderanno in campo alle 14.30 sul Philippe-Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: uno dei due sarà protagonista della finale, in calendario domenica 7 giugno.
La sfida tra Cobolli e Arnaldi
Flavio Cobolli ha strappato il pass per la semifinale superando in 4 set il canadese Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Matteo Arnaldi invece si è qualificato in un altro derby, contro Matteo Berrettini, conclusosi durante il secondo set a causa di un infortunio subìto dal tennista romano. La sfida Cobolli-Arnaldi sarà la prima semifinale di una prova dello Slam giocata tra due italiani (TUTTI I PRECEDENTI). Per entrambi gli Azzurri si tratterebbe, in caso di vittoria oggi, della prima finale di un torneo Major.
Il doppio Bolelli/Vavassori
Non ci sono però solamente le due semifinali del torneo singolare maschile in programma oggi al Roland Garros: ad aprire le danze alle ore 12 saranno infatti altri due italiani, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia Azzurra, impegnata nelle semifinali di doppio, sfiderà i numeri 1 al mondo Marcel Granollers e Horacio Zeballos: in caso di vittoria, si tratterebbe per loro della seconda finale di coppia a Parigi dopo quella giocata nel 2024.
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Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa