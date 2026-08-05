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Europei nuoto, Taddeucci oro bis nella 5 km. Bronzo per Pozzobon

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©Ansa

Dopo il titolo continentale nella 10 km, la nuotatrice azzurra si ripete sulla distanza dimezzata. Doppietta tricolore sul podio

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Ancora una doppietta azzurra agli Europei di nuoto. Nella 5 km in acque libere femminile, disputata nelle acque della Senna, Ginevra Taddeucci ha bissato l'oro conquistato ieri nella 10 km. Terza e medaglia di bronzo un'altra azzurra, Barbara Pozzobon.

Taddeucci ha tagliato il traguardo davanti a tutte in 1 ora 02'31 di gara, dopo una prestazione di forza e condotta perfettamente sotto l'aspetto tattico. Pozzobon ha subito nel finale di gara il sorpasso dell'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas giunta a 2"1 dalla Taddeucci. 

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