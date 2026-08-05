Alcaraz salta Open Cincinnati 2026 per infortunio, US Open a rischio?

Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli "il meglio" per la sua "guarigione". Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi all'ultimo torneo del Grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York
Lo spagnolo n.2 del tennis mondiale Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli "il meglio" per la sua "guarigione". Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del Grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Con la speranza che questo nuovo contrattempo non ne metta a rischio la presenza.
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Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: i vincitori. FOTO
Il fuoriclasse spagnolo del tennis premiato come sportivo dell'anno nel corso della cerimonia che si è svolta a Madrid: è il più giovane a ottenere questo riconoscimento. Battuta la concorrenza di Sinner, Pogacar e Duplantis. Tra le donne il premio va alla numero uno del tennis Sabalenka. Dall'asso del Barcellona al campione del mondo di Formula 1 Norris, tutti i vincitori della serata che celebra le stelle dello sport