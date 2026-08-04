Europei nuoto, Taddeucci oro nella 10 km donne. Caponi bronzo

Trionfo di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri in acque libere ai Campionati europei di nuoto di Parigi. Per l'azzurra si tratta del primo successo in questa distanza in carriera. Nelle acque della Senna, la nuotatrice italiana ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita, l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas e 'trascinando' nella rimonta la compagna di squadra, Linda Caponi, che ha chiuso terza e medaglia di bronzo. Taddeucci ha toccato dopo 2 ore 07'49 e ha staccato Mihalyvari Farkas di 9"7 e Caponi di 13"58. Una doppietta storica per l’Italia, che torna sul podio della dieci chilometri femminile con due atlete e raggiunge quota cento (anzi, centouno) medaglie nella storia dei campionati europei di nuoto in acque libere: 39 ori, 29 argenti e 33 bronzi.

Le acque della Senna parlano toscano e sono dolcissime per la 29enne di Lastra a Signa, allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e CC Napoli. Nella capitale francese conquistò infatti anche il bronzo alle Olimpiadi nel 2024. Oggi è diventata la terza italiana della storia a vincere la 10 chilometri agli Europei dopo Martina Grimaldi (Eilat 2011 e Piombino 2012) e Rachele Bruni (Hoorn 2016), medagliate olimpiche come lei: Grimaldi bronzo a Londra 2012 e Bruni argento a Rio 2016. Due precedenti di doppiette continentali nella specialità: a Eilat 2011 Grimaldi vinse l’oro e Bruni si prese l’argento; a Hoorn 2016 Bruni conquistò il titolo e Arianna Bridi il bronzo.

Taddeucci: "Acqua Senna zozza e piena di plastica, altro che limpida"

"La Senna era bella zozza, ho trovato di tutto, rami e foglie sugli occhialini, e poi quanta plastica, sara' biodegrabile...". Dopo la gara, Taddeucci ha ammesso che Parigi le porta fortuna, dopo l'oro nella 10 km in acque libere agli Europei di nuoto, ma non recede sulle sue critiche al fatto che si gareggi nel fiume parigino. "Si è tirato fuori un bel 'troiaio' indicibile...", ha aggiunto alla toscana, parlando a Rai Sport, con un toscanismo ripetuto più volte tra l'imbarazzo in diretta. "Meno male che era pulita, figurati se era sporca - ha aggiunto l'azzurra - Il campo gara di Parigi 2024 secondo me era più pulito". Taddeucci ha aggiunto che la capitale francese "mi porta bene, perché qui avevo vinto la mia prima medaglia in Coppa del Mondo. L'oro europeo era quello che mi mancava - ha continuato- mi spiace solo che non ci fossero alcune della rivali più forti. Ho fatto la gara 'da sola', facendo quel che volevo. È stato più semplice del previsto: avrei voluto vincere con tutte al via". L'azzurra ha parlato poi dell'avvicinamento all'Europeo. "Nelle ultime settimane mi sono allenata da sola, il mio fidanzato dopo qualche giorno di lavoro insieme mi ha mollato per andare a fare una gara in Canada - ha raccontato - È stata tosta. Ora vorrei andare in vacanza, ma ho ancora due gare".