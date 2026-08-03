Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: le nozze a Madeira

Il campione portoghese e la compagna, insieme da dieci anni, si sposeranno nel weekend del 9 agosto sull'isola dove Ronaldo è nato. Le indiscrezioni dei tabloid fanno seguito alle parole del calciatore che, in un'intervista, aveva fatto sapere che sarebbe convolato a nozze dopo la fine dei Mondiali di calcio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano. La stampa rosa portoghese e non solo è in fibrillazione per l'indiscrezione sulle nozze del calciatore, reduce dall'eliminazione del suo Portogallo agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La data precisa non si sa: Ronaldo, Georgina e il loro entourage stanno mantenendo grande riserbo sul giorno e sul luogo delle nozze. Stando a quanto annunciato dallo stesso campione in un'intervista a Piers Morgan, la cerimonia doveva avvenire dopo il Mondiale in una località del Portogallo.

Nozze a Madeira Alcune voci affermavano che il matrimonio si sarebbe tenuto a Sintra, all'interno della famosa villa neogotica di Quinta da Regaleira. Ora, però, l’ipotesi è che la cerimonia si terrà a Madeira, isola natale del calciatore. A dirlo è il Sun, secondo il quale le nozze si terranno nel weekend del 9 agosto. Il tabloid britannico sostiene che Ronaldo sposerà Georgina nella cattedrale di Funchal mentre il ricevimento si terrà al Savoy Palace, prestigioso hotel a cinque stelle dell’isola portoghese. La cerimonia. come ha rivelato una fonte al media inglese, sarà blindata: "Agli ospiti dell'hotel è stato comunicato che due piani saranno inutilizzabili venerdì e sabato, così come diverse aree bar". Leggi anche Meglio Messi o Ronaldo? La scelta può dipendere dal credo politico

L’annuncio delle nozze Il campione e la compagna convivono già da dieci anni ma solo lo scorso agosto hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento. La notizia era arrivata su Instagram con un post della futura sposa: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", aveva scritto Georgina pubblicando una foto che mostrava l'anello scelto da Ronaldo. La coppia sta insieme dal 2016 e ha cinque figli: Cristiano Ronaldo Jr., nato nel 2010 da una precedente relazione del calciatore, Eva e Mateo, gemelli arrivati nel 2017 da madre surrogata, Alana Martina, nata nel 2017, e Bella Esmeralda, nel 2022. Potrebbe interessarti Mondiali 2026, i piatti preferiti dei giocatori: da Ronaldo a Neymar