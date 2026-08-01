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Europei di nuoto artistico a Parigi, bronzo per il duo libero misto

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Terza medaglia nella competizione sportiva, dopo l'oro nei tuffi e l'argenti di Filippo Pelati. Proprio il diciannovenne ferrarese ha conquistato il terzo gradino del podio insieme a Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto, dopo Gran Bretagna e Spagna

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Ancora una medaglia nelle acque delle piscine di Parigi. Dopo il successo nei tuffi e l’argento nel solo tecnico del nuoto artistico, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato il bronzo nel doppio misto libero agli Europei di nuoto artistico. In un podio cortissimo, gli azzurri si prendono il gradino più basso con un totale di 255.1641 punti, grazie a un tango argentino dal coefficiente di difficoltà, il più alto della finale, di 56.350. La medaglia d'oro va al duo britannico formato da Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, in vetta con 258.2383 punti. Argento alla Spagna di Dennis Gonzalez Boneu e di Iris Tio Casas (con 257.9733 punti). Ai piedi del podio ci sono gli atleti neutrali, con Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov quarti con 238.0834 punti. Completano la classifica il Portogallo (181.5924) e la Bulgaria (157.0717).

Le parole di Filippo Pelati

Intervistato a bordo vasca al termine della gara, Pelati ha detto ai microfoni di essere soddisfatto della prova, nonostante le penalizzazioni sulla sincronia. "Continueremo a lavorare sull’impressione e sulla componente artistica”. Pelati, classe 2007, è alla sua seconda medaglia in questi Europei. Il diciannovenne di Ferrara ha infatti vinto l’argento nel solo tecnico di nuoto artistico venerdì 31 luglio, qualche ora dopo l'oro nel team event di tuffi di Pellacani, Jodoin Di Maria, Santoro e Pelligra. 

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