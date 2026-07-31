A trionfare a Parigi, nel mixed team event di tuffi, sono stati Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra davanti a Russia ed Ucraina

Nel primo evento da medaglia in corso ai campionati Europei di Parigi, l'Italia ha con quistato l'oro nel mixed team event di tuffi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra che hanno ottenuto il punteggio migliore davanti alla Russia, che gareggia sotto il nome di "Atleti neutrali B" e all'Ucraina che ha conquistato la medaglia di bronzo.