A trionfare a Parigi, nel mixed team event di tuffi, sono stati Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra davanti a Russia ed Ucraina
Nel primo evento da medaglia in corso ai campionati Europei di Parigi, l'Italia ha con quistato l'oro nel mixed team event di tuffi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra che hanno ottenuto il punteggio migliore davanti alla Russia, che gareggia sotto il nome di "Atleti neutrali B" e all'Ucraina che ha conquistato la medaglia di bronzo.
Gare nuoto
Dalla Pellegrini a Paltrinieri, i nuotatori italiani più iconici
Anche grazie agli Europei di Roma, dove gli azzurri stanno facendo incetta di medaglie, il nuoto si conferma uno sport sempre più accattivante e un movimento in crescita costante oltre che un serbatoio di soddisfazioni storico per lo sport italiano. Ma chi sono i nostri nuotatori più forti di tutti i tempi? Scopriamolo in questa rassegna fotografica insieme a qualche curiosità