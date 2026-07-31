Fifa, si dimette Carlos Cordeiro: consigliere principale di Infantino

Dopo 5 anni alla Fifa, Carlos Cordeiro si è dimesso opponendosi al piano di aprire una società commerciale agli investitori privati. “Non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e mi oppongo categoricamente”, ha scritto su LinkedIn

Carlos Cordeiro, consigliere principale del presidente della Fifa Gianni Infantino, ha annunciato oggi le sue dimissioni immediate. Alla base della decisione c’è la sua netta opposizione al piano dell'organo di governo del calcio mondiale di creare un'entità commerciale aperta agli investitori privati. "Voglio essere assolutamente chiaro: non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e mi oppongo categoricamente. È un male per le federazioni affiliate alla Fifa, un male per il calcio e un male per il futuro a lungo termine di questo sport", ha scritto l'ex banchiere su LinkedIn.

Cresce la pressione su Infantino



Cordeiro ha lavorato per oltre cinque anni alla Fifa, dove è considerato "uno dei leader più importanti nel mondo del calcio”. Ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere senior della task force della Casa Bianca incaricata di seguire i preparativi per la Coppa del Mondo per club del 2025 e per i Mondiali del 2026. Era stato nominato in questo incarico da Donald Trump. Le sue dimissioni rappresentano un ulteriore colpo per il presidente della Fifa, alle presa da martedì a una crescente opposizione al suo piano di creare la Fifa Forward Enterprise (FFE). La nuova società sarà aperta agli investitori privati e gestirà le attività commerciali e legate agli eventi dell'organo di governo del calcio mondiale. La Uefa, che rappresenta le 55 federazioni calcistiche europee, ha minacciato all'unanimità giovedì di non partecipare alle prossime competizioni, compresi i Mondiali, se la Fifa non abbandonerà il suo piano.