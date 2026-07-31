Addio Franco Baresi, il post del Milan: "Per sempre Capitano"

Il club rossonero ha salutato così il suo capitano, morto a 66 anni dopo una malattia: "Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club"
"6 per sempre Capitano". Così il Milan ha annunciato sui social la morte di Franco Baresi. "La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".
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Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan. FOTO
Considerato uno dei difensori più forti di tutti i tempi, l’ex capitano rossonero è stato il leader di una squadra che ha dominato in Italia e in Europa. La sua è stata una carriera con una sola maglia: la numero 6 è stata ritirata nel 1997 al momento dell’addio al calcio. E morto il 31 luglio 2026, all'età di 66 anni