Addio Franco Baresi, il post del Milan: "Per sempre Capitano"

Il club rossonero ha salutato così il suo capitano, morto a 66 anni dopo una malattia: "Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club"

"6 per sempre Capitano". Così il Milan ha annunciato sui social la morte di Franco Baresi. "La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".