Al centro del procedimento la rissa in finale contro la Spagna e lo striscione che inneggiava alle "Malvine argentine" dopo la semifinale con l'Inghilterra. Per quanto riguarda il parapiglia al termine della finale, si indaga su Nahuel Molina, Thiago Almada e Leandro Paredes, oltre che sul viceallenatore argentino Roberto Ayala e sullo spagnolo Gavi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Mondiale si è chiuso da 10 giorni ma le polemiche non accennano a placarsi. La Fifa ha deciso di aprire un procedimento contro l'Argentina per i fatti successivi alla semifinale contro l'Inghilterra e alla finale contro la Spagna.

La rissa con la Spagna Al centro del procedimento ci sono la rissa scattata al termine della finale e lo striscione sulle Malvinas/Falkland esibito al termine del match con gli inglesi. Per quanto riguarda la rissa che ha chiuso la finale con la Spagna, la Federcalcio mondiale indaga su Nahuel Molina, Thiago Almada e Leandro Paredes, oltre che sul viceallenatore argentino Roberto Ayala e sullo spagnolo Gavi. I cinque dovranno rispondere di accuse che vanno dall'aggressione al comportamento antisportivo.