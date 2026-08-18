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Varenne, la vita e le vittorie del campione del trotto. FOTO

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Nato nel 1995, Varenne è diventato uno dei più celebri protagonisti della storia del trotto internazionale. Con Giampaolo Minnucci ha costruito una carriera segnata da successi in Italia e all’estero, prima del ritiro dalle corse nel 2002. Una fotostoria che ripercorre le tappe principali della sua vita e della sua carriera. Ecco le immagini.

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Varenne, la vita e le vittorie del campione del trotto. FOTO

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